В Перми начали принудительно сносить 64 незаконных торговых павильона

В Ленинском районе на ул. Спешилова, 108 принудительно снесли торговый павильон. Во время проверки 19 января было обнаружено, что здание шиномонтажа незаконно находится на этом муниципальном участке. По факту нарушения в части нелегального размещения НТО специалисты потребовали добровольно демонтировать объект, однако он так и не был убран. 12 февраля шиномонтаж был снесен в принудительном порядке. Всего на данный момент в Перми демонтировано 5=пять НТО, также 19 объектов предприниматели убрали добровольно