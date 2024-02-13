В Перми начали принудительно сносить 64 незаконных торговых павильона

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
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Updated Сегодня, 06:59
В Перми с 10 февраля начался принудительный снос 64 незаконных торговых объектов. Ранее городские власти провели рейды во всех районах краевой столицы. Собственники отказались добровольно убирать торговые объекты.
Зачастую те, кто занимается незаконной торговлей, перегораживают тротуары, вытаптывают газоны и оставляют мусор, что нарушает правила благоустройства. Поэтому администрация города проводит системную работу по выявлению таких объектов, учитывая и обращения пермяков. С собственниками-нарушителями ведется разъяснительная работа.
Если продавцы игнорируют нарушения, то в отношении организатора деятельности составляется протокол об административном правонарушении. А самовольно установленные на муниципальных участках торговые объекты демонтируют.
В Ленинском районе на ул. Спешилова, 108 принудительно снесли торговый павильон. Во время проверки 19 января было обнаружено, что здание шиномонтажа незаконно находится на этом муниципальном участке. По факту нарушения в части нелегального размещения НТО специалисты потребовали добровольно демонтировать объект, однако он так и не был убран. 12 февраля шиномонтаж был снесен в принудительном порядке. Всего на данный момент в Перми демонтировано 5=пять НТО, также 19 объектов предприниматели убрали добровольно
Незаконные павильоны начали активно убирать с улиц Перми по поручению губернатора Прикамья Дмитрия Махонина. В краевой столице утверждены схема размещения НТО и требования к их внешнему виду, что помогает обеспечить единые подходы ко всем объектам, а также сохранить архитектурный облик застройки. Кроме того, в городе действует Положение, регламентирующее порядок выявления и демонтажа самовольно установленных и незаконно размещенных нестационарных объектов. Пермяки могут сообщить о фактах незаконной торговли в администрацию района или территориальный отдел полиции.