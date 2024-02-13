В Перми пройдут Чемпионат и Первенство Пермского края по плаванию

Борьба за призы Первенства развернется в двух возрастных подгруппах: юноши и девушки (14 — 15 лет) с уровнем подготовки не ниже III спортивного разряда и юниоры и юниорки (16 — 18 лет) с уровнем подготовки не ниже II спортивного разряда. В рамках Чемпионата будут соревноваться мужчины и женщины 14 лет и старше с уровнем подготовки не ниже II спортивного разряда. Заплывы пройдут на дистанциях от 50 до 1 500 метров в индивидуальных видах программы и четырех эстафетах. В общей сложности будет разыграно 132 комплекта наград.