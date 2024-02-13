В Перми пройдут Чемпионат и Первенство Пермского края по плаванию

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
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Updated Сегодня, 08:04
С 14 по 16 февраля 2024 года в пермском спорткомплексе «Олимпия» пройдут Чемпионат и Первенство Пермского края по плаванию. Филиал «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“ поддержит состязания в рамках благотворительной программы „Уралхим“ — спорту».
Борьба за призы Первенства развернется в двух возрастных подгруппах: юноши и девушки (14 — 15 лет) с уровнем подготовки не ниже III спортивного разряда и юниоры и юниорки (16 — 18 лет) с уровнем подготовки не ниже II спортивного разряда. В рамках Чемпионата будут соревноваться мужчины и женщины 14 лет и старше с уровнем подготовки не ниже II спортивного разряда. Заплывы пройдут на дистанциях от 50 до 1 500 метров в индивидуальных видах программы и четырех эстафетах. В общей сложности будет разыграно 132 комплекта наград.
Официальное открытие соревнований состоится 14 февраля в 11:50. Сразу после него пройдут заплывы: 50 метров брассом, 100 метров вольным стилем, 200 метров баттерфляем, 200 метров на спине, 800 метров вольным стилем и две комбинированных эстафеты 4×100 метров среди мужчин и женщин по отдельности. На 15 февраля запланированы дистанции: 50 метров на спине, 100 метров баттерфляем, 200 метров вольным стилем, 200 метров брассом, 400 метров комплексным плаванием, 1500 метров вольным стилем две эстафеты 4×100 метров вольным стилем среди женщин и мужчин по отдельности. В третий день соревнований, 16 февраля, спортсмены выступят на дистанциях: 50 метров вольным стилем и баттерфляем, 100 метров брассом и на спине, 200 метров комплексным плаванием и 400 метров вольным стилем. Также в этот день пройдет эстафета смешанная 4×100 метров вольным стилем.
По итогам соревнований определятся пловцы, которые будут представлять Пермский край на Чемпионате и Первенстве ПФО в первой половине 2024 года.
Организаторы Чемпионата и Первенства Пермского края по плаванию: Министерство физической культуры и спорта Пермского края, ОО «Федерация плавания Пермского края», спорткомплекс «Олимпия». Соревнования пройдут при поддержке АО «ОХК „Уралхим“ и ПАО „Уралкалий“.
Прямая трансляция соревнований будет организована в группе Федерации плавания Пермского края «ВКонтакте» и на канале в Youtube.