В Перми сорвался концерт певицы Лолиты Милявской

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
В Перми отменили выступление певицы Лолиты Милявской. Оно было намечено на 19 марта в ДК Солдатова. В ДК Telegram-каналу «Большая Пермь» пояснили, что концерт отменили организаторы.
Ранее продажа билетов была приостановлена. Официальные причины этих решений неизвестны. Вероятно, это связано с присутствием исполнительницы на «Голой вечеринке», которую организовала Анастасия Ивлеева. Препятствия возникали и у других участников мероприятия: их вырезали из фильмов, новогодних программ по ТВ, отменяли концерты.
При этом никакого законодательного ограничения на участие в таких вечеринках нет, также не запрещено их организовывать. Клуб «Мутабор», где было мероприятие, закрыли на 90 суток по решению суда, но сами претензии были связаны не с вечеринкой, а с тем, что один из посетителей отравился пивом в заведении.