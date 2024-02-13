В Перми сорвался концерт певицы Лолиты Милявской

При этом никакого законодательного ограничения на участие в таких вечеринках нет, также не запрещено их организовывать. Клуб «Мутабор», где было мероприятие, закрыли на 90 суток по решению суда, но сами претензии были связаны не с вечеринкой, а с тем, что один из посетителей отравился пивом в заведении.