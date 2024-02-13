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В Перми сорвался концерт певицы Лолиты Милявской

В Перми сорвался концерт певицы Лолиты Милявской

13 февраля 2024, 08:05
Фото: lolita.su
Выступления певицы отменяют после участия в «Голой вечеринке».

В Перми отменили выступление певицы Лолиты Милявской. Оно было намечено на 19 марта в ДК Солдатова. В ДК Telegram-каналу «Большая Пермь» пояснили, что концерт отменили организаторы.

Ранее продажа билетов была приостановлена. Официальные причины этих решений неизвестны. Вероятно, это связано с присутствием исполнительницы на «Голой вечеринке», которую организовала Анастасия Ивлеева. Препятствия возникали и у других участников мероприятия: их вырезали из фильмов, новогодних программ по ТВ, отменяли концерты.

При этом никакого законодательного ограничения на участие в таких вечеринках нет, также не запрещено их организовывать. Клуб «Мутабор», где было мероприятие, закрыли на 90 суток по решению суда, но сами претензии были связаны не с вечеринкой, а с тем, что один из посетителей отравился пивом в заведении.

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#Пермь#Концерт#Певица#Концерты#Звезды
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