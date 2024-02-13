В Прикамье осудили 23-летнего мужчину за кражу с банковского счета приятеля

В октябре 2023 года мужчина встретил своего приятеля и решил помочь ему устроить застолье в своем доме. Для того, чтобы оплатить спиртное в магазине, гость привязал свою кредитную карту к онлайн-приложению банка хозяина, в ходе чего назвал поступивший код для подтверждения операции.