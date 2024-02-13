В Прикамье осудили 23-летнего мужчину за кражу с банковского счета приятеля

Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
В городе Очер Пермского края осужден молодой человек, похитивший деньги с карты своего приятеля. Информацию об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.
В октябре 2023 года мужчина встретил своего приятеля и решил помочь ему устроить застолье в своем доме. Для того, чтобы оплатить спиртное в магазине, гость привязал свою кредитную карту к онлайн-приложению банка хозяина, в ходе чего назвал поступивший код для подтверждения операции.
Фигурант дела решил воспользоваться ситуацией и воспользовался деньгами знакомого, когда он уснул. Молодой человек перевел с карты потерпевшего 15 тыс. рублей сестре и 6 тыс. рублей матери. После этого он уехал в Пермь и потратил часть денег на алкоголь.
Правоохранительными органами была установлена личность злоумышленника. Виновный признался в содеянном и возместил пострадавшему материальный ущерб. Мужчину приговорили к двум годам лишения свободы условно по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета).