Варикоз: вовремя диагностировать и вылечить!

— В основе варикоза — нарушение функции клапанного аппарата вен нижних конечностей, при этом кровь неполноценно оттекает от ног к сердцу, и возникают застойные явления. К визуальным проявлением варикозной болезни в виде: звёздочек, сеточек, узлов присоединяются отёки, тяжесть в ногах, изменение цвета кожи, далее болезнь прогрессирует и появляются трофические изменения: венозная экзема с нестерпимым зудом — трофические язвы, тромбофлебит (воспаление) и тромбоз — самое грозное осложнение варикоза. Застой крови в венах нижних конечностей приводит к формированию сгустка — тромба. Закупоривая сосуд, тромб приводит к нарушению оттока. Тромбы могут оторваться и попасть в сердце и легочную артерию, что может вызвать остановку сердца или внезапную смерть.