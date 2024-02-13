Варикоз: вовремя диагностировать и вылечить!

Posted Сегодня, 04:40
Published Сегодня, 04:40
Modified Сегодня, 04:42
Updated Сегодня, 04:42
— Все больше людей в России и мире осознают опасность варикоза и важность своевременного лечения. Но чем же так опасен варикоз и действительно ли стоит его бояться?
— Одно из самых сложных и страшных последствий варикоза — тромбоз, ежегодно только в России умирает более 800 тыс. человек от болезней системы кровообращения. По оценкам экспертов Ассоциации флебологов России, ежегодно венозный тромбоз регистрируют у 80 тыс. человек, и у 30% из них развивается тромбоэмболия лёгочной артерии. Уровень смертности от тромбоэмболии в нашей стране огромный, в среднем каждый 7 смертельный случай связан с тромбоэмболией.
— Как связаны варикоз и тромбоз?
— В основе варикоза — нарушение функции клапанного аппарата вен нижних конечностей, при этом кровь неполноценно оттекает от ног к сердцу, и возникают застойные явления. К визуальным проявлением варикозной болезни в виде: звёздочек, сеточек, узлов присоединяются отёки, тяжесть в ногах, изменение цвета кожи, далее болезнь прогрессирует и появляются трофические изменения: венозная экзема с нестерпимым зудом — трофические язвы, тромбофлебит (воспаление) и тромбоз — самое грозное осложнение варикоза. Застой крови в венах нижних конечностей приводит к формированию сгустка — тромба. Закупоривая сосуд, тромб приводит к нарушению оттока. Тромбы могут оторваться и попасть в сердце и легочную артерию, что может вызвать остановку сердца или внезапную смерть.
Как распознать варикоз и не запустить болезнь?
— В первую очередь, не заниматься самолечением и посетить флеболога сразу при появлении первых симптомов варикоза: тяжесть в ногах, отеки, выпуклые вены, зуд по ходу выпуклой вены, сосудистые звездочки. Хирурги-диагносты клиники «Варикоза нет» занимаются профессиональной диагностикой и лечением варикозной болезни, запишитесь на прием и проверьте свои вены на наличие варикоза и тромбов.
Если начать лечение вовремя, то большинство проблем от варикоза можно избежать. Но чтобы установить точный диагноз одних только внешних признаков недостаточно, нужны дополнительные исследования. Флеболог клиники «Варикоза нет» кроме внешнего осмотра проведет ультразвуковое дуплексное сканирование. Это «золотой стандарт» диагностики варикоза, который позволяет оценить состояние сосудов, их функцию, проходимость вен, состоятельность клапанов. На основе полученных данных врач поставит диагноз и при необходимости назначит индивидуальный план лечения.
— Хачатур Михаилович, а как избавиться от этого коварного заболевания?
— Все зависит от стадии развития варикоза. Если болезнь находится на ранней стадии применяется консервативное лечение, которое подразумевает прием специальных препаратов и ношение компрессионного трикотажа.
Если болезнь запущена, применяют эндовенозную лазерную коагуляцию — ЭВЛК. Больные вены обрабатывают лазерным лучом, который действует только на внутренние стенки вен. Сосуд «склеивается» изнутри, превращаясь в жгутик соединительной ткани, а кровь перераспределяется по здоровым венам.
Эндовенозная лазерная облитерация — является золотым стандартом лечения варикозной болезни. Современные способы лечения варикоза позволяют сделать этот процесс максимально эффективным и безболезненным, благодаря высокотехнологичному оборудованию и проведению процедуры строго под контролем УЗИ. Лазерное лечение не требует госпитализации, проводится под местной анестезией, без разрезов и шрамов, без длительного восстановительного периода. Вся процедура занимает не более часа, а иногда и 20 минут, после обработки вен лазером, сразу на ногу надевают компрессионный трикотаж высокого качества.
Как показывает практика, эффективность малоинвазивных лазерных процедур с варикозными венами дает высокий результат и вероятность рецидивов при этом невероятно мала.
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