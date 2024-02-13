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Жительница Нытвенского округа полгода спаивала свою 16-летнюю дочь

Жительница Нытвенского округа полгода спаивала свою 16-летнюю дочь

13 февраля 2024, 15:22
Фото: 1MI
Суд вынес горе-мамаше приговор.

Нытвенский районный суд вынес приговор жительнице поселка Уральский. Она полгода систематически спаивала дочь, сообщают в прокуратуре.

Как отмечают в суде, женщина с июня 2022 г. по январь 2023 г. умышленно вовлекала свою 16-летнюю дочь в систематическое употребление алкоголя.

Решением суда она признана виновной по ч. 2 ст. 151 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий). Суд приговорил виновную к 2 годам ограничения свободы.

#Общество#Суд
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