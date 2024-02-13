Журналистку из Чайковского суд отправил в СИЗО. Ее задержали за шантаж политика

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
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Updated Сегодня, 09:21
Чайковский районный суд сегодня, 13 февраля, отправил общественницу и журналистку Наталью Балякину в СИЗО после задержания при попытке шантажа председателя местной думы Михаила Шубина. Ее адвокат Алексей Шардаков просил отправить ее под домашний арест, но судья Елена Набока согласилась с ходатайством следствия ФСБ. Сам Шубин происходящее не комментирует.
По имеющейся информации, Балякину могут в ближайшее время этапировать в пермское СИЗО-5, поскольку в Чайковском и поблизости следственного изолятора нет.
Как сказал журналисту Properm.ru адвокат Алексей Шардаков, он будет обжаловать меру пресечения.
Рассмотрение ходатайства следствия в Чайковском городском суде проходило в закрытом для СМИ и слушателей режиме. Об этом ходатайствовали представители спецслужбы, поскольку при рассмотрении материалов оглашались сведения оперативно-розыскной деятельности.
Балякину отправили в СИЗО на два месяца, сообщили журналисту Properm.ru в суде, до 9 апреля. Суд принял во внимание, что по мнению следствия, поскольку деятельность Натальи Балякиной большей частью шла в интернете, то вне стен СИЗО она может ее продолжать.
Общественница и журналистка из Чайковского Наталья Балякина обвиняется в вымогательстве (ст. 163 УК РФ). В пятницу, 9 февраля, она была задержана с поличным на 48 часов. В субботу, 10 февраля, следствие вышло в суд для избрания ей меры пресечения, срок задержания был продлен Балякиной до 72 часов.
Как стало известно журналисту Properm.ru, в минувшую пятницу, 9 февраля, днем Наталья Балякина была задержана в Чайковском по подозрению в вымогательстве у местного политика — председателя гордумы Михаила Шубина. Она была отправлена после задержания в ИВС на 48 часов.