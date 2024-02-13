Журналистку из Чайковского суд отправил в СИЗО. Ее задержали за шантаж политика

Общественница и журналистка из Чайковского Наталья Балякина обвиняется в вымогательстве (ст. 163 УК РФ). В пятницу, 9 февраля, она была задержана с поличным на 48 часов. В субботу, 10 февраля, следствие вышло в суд для избрания ей меры пресечения, срок задержания был продлен Балякиной до 72 часов.