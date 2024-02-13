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Звезда «Реальных пацанов» Богданов рассказал о съемках в сериале про Ломоносова

Звезда «Реальных пацанов» Антон Богданов рассказал о съемках в сериале про Ломоносова

13 февраля 2024, 09:09
Фото: пресс-служба СТС

Звезда «Реальных пацанов» Богданов рассказал о съемках в сериале про Ломоносова

Богданов пояснил, что роль ему была близка.

Стала известна дата премьеры комедийного сериала «Как Деревянко Ломоносова играл», в которой одну из главных ролей сыграл актер Антон Богданов, знаменитый по «Реальным пацанам». Сериал покажут 26 февраля в 19:30 на СТС.

По сюжеты картины режиссер Клим Шипенко снимает фильм про Ломоносова с Павлом Деревянко в главной роли, однако актера настигает творческий кризис. За вдохновением он едет на родину ученого. Деревянко поселился в доме Беловых, глава которых Егор (Антон Богданов) зарабатывает физическим трудом. Появление Деревянко меняет жизнь местных.

Богданов рассказывал, что ему удалось проникнуться в быт поморов — это самобытная этнографическая группа русского народа: «Вспомнил, как рубить дрова, на рыбалке наколол червяка на крючок и даже смолил карбас — огромную лодку северных народов. Я простой парень, так что мне все это близко», — отметил Богданов

Актер описывал своего героя как настоящего русского мужика, который в чем-то наивен, в чем-то упрямый. Богданов пояснил, что ему близка эта роль, так как много времени проводил в Татарстане и Пермском крае. При этом на съемках было много рыбалки, с которой он «не подружился» в юности, рассказал Богданов изданию «Мир звезд».

Съемки в основном проходили в селе Ломоносово, Архангельске и на Рыбинском водохранилище. Ранее сериал назывался «Из поморов мы».

Фото: пресс-служба СТС
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