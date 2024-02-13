Звезда «Реальных пацанов» Антон Богданов рассказал о съемках в сериале про Ломоносова

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
Стала известна дата премьеры комедийного сериала «Как Деревянко Ломоносова играл», в которой одну из главных ролей сыграл актер Антон Богданов, знаменитый по «Реальным пацанам». Сериал покажут 26 февраля в 19:30 на СТС.
По сюжеты картины режиссер Клим Шипенко снимает фильм про Ломоносова с Павлом Деревянко в главной роли, однако актера настигает творческий кризис. За вдохновением он едет на родину ученого. Деревянко поселился в доме Беловых, глава которых Егор (Антон Богданов) зарабатывает физическим трудом. Появление Деревянко меняет жизнь местных.
Богданов рассказывал, что ему удалось проникнуться в быт поморов — это самобытная этнографическая группа русского народа: «Вспомнил, как рубить дрова, на рыбалке наколол червяка на крючок и даже смолил карбас — огромную лодку северных народов. Я простой парень, так что мне все это близко», — отметил Богданов
Актер описывал своего героя как настоящего русского мужика, который в чем-то наивен, в чем-то упрямый. Богданов пояснил, что ему близка эта роль, так как много времени проводил в Татарстане и Пермском крае. При этом на съемках было много рыбалки, с которой он «не подружился» в юности, рассказал Богданов изданию «Мир звезд».
Съемки в основном проходили в селе Ломоносово, Архангельске и на Рыбинском водохранилище. Ранее сериал назывался «Из поморов мы».