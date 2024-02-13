Звезда «Реальных пацанов» Антон Богданов рассказал о съемках в сериале про Ломоносова

Актер описывал своего героя как настоящего русского мужика, который в чем-то наивен, в чем-то упрямый. Богданов пояснил, что ему близка эта роль, так как много времени проводил в Татарстане и Пермском крае. При этом на съемках было много рыбалки, с которой он «не подружился» в юности, рассказал Богданов изданию «Мир звезд».