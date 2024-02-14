Археолог обнаружил в Антарктиде оттаивающий древний город

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
На фотографиях, предоставленных ученым, видно структуры, напоминающие пирамидальные формы и узоры, похожие на те, которые можно найти в улицах древних городов. Спутниковый археолог провел исследование района, где ранее астронавты NASA обнаружили огромную подземную полость, расположенную неподалеку от ледника Туэйтса, которая простирается на глубину около 300 метров, пишет pravda.ru.
Однако, данные результаты требуют проверки и подтверждения со стороны других специалистов и организаций. Представители NASA пока не прокомментировали эту находку. Такие утверждения вызывают серьезные сомнения в своей достоверности.
Стоит отметить, что для подтверждения или опровержения подобных значимых археологических открытий необходимо провести дальнейшие детальные исследования на местности. Научное сообщество может провести дополнительные изыскания для получения более точной информации. Однако, экспедиции в удаленные районы Антарктиды сталкиваются с проблемами финансирования и логистики, что делает такие исследования сложными и затратными.