Археолог обнаружил в Антарктиде оттаивающий древний город

Стоит отметить, что для подтверждения или опровержения подобных значимых археологических открытий необходимо провести дальнейшие детальные исследования на местности. Научное сообщество может провести дополнительные изыскания для получения более точной информации. Однако, экспедиции в удаленные районы Антарктиды сталкиваются с проблемами финансирования и логистики, что делает такие исследования сложными и затратными.