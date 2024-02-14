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Блогера из Пермского края Аяза Шабутдинова оставили в СИЗО до 16 апреля

Блогера из Пермского края Аяза Шабутдинова оставили в СИЗО до 16 апреля

14 февраля 2024, 03:17
Фото: t.me/moscowcourts
Сейчас его обвиняют в 50 эпизодах мошенничества.

Таганский суд Москвы оставил блогера из Куеды Аяза Шабутдинова в СИЗО до 16 апреля. Учитывая это, общий срок пребывания инфобизнесмена в СИЗО достигнет 5 месяцев и 13 суток. В суде прозвучало, что Шабутдинов обвиняется в совершении 50 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере.

Кроме того, сейчас он является подозреваемым в совершении еще семи преступлений по той же статье. Суд принял решение о продлении срока в СИЗО 13 февраля, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Защита Шабутдинова просила отпустить его под домашний арест или выпустить под залог, но суд отказал.

Инфобизнесмен из Пермского края был задержан в начале ноября 2023 года. Это случилось из-за обращения предпринимателей, которые покупали у него курсы и тренинги. Потерпевшие отметили, что это не помогло добиться успеха.

Видео: t.me/moscowcourts
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