Блогера из Пермского края Аяза Шабутдинова оставили в СИЗО до 16 апреля

Posted Сегодня, 03:17
Published Сегодня, 03:17
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Updated Сегодня, 03:19
Таганский суд Москвы оставил блогера из Куеды Аяза Шабутдинова в СИЗО до 16 апреля. Учитывая это, общий срок пребывания инфобизнесмена в СИЗО достигнет 5 месяцев и 13 суток. В суде прозвучало, что Шабутдинов обвиняется в совершении 50 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере.
Кроме того, сейчас он является подозреваемым в совершении еще семи преступлений по той же статье. Суд принял решение о продлении срока в СИЗО 13 февраля, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
Защита Шабутдинова просила отпустить его под домашний арест или выпустить под залог, но суд отказал.
Инфобизнесмен из Пермского края был задержан в начале ноября 2023 года. Это случилось из-за обращения предпринимателей, которые покупали у него курсы и тренинги. Потерпевшие отметили, что это не помогло добиться успеха.