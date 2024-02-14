Детям в Пермском крае не будут платить за доносы на пьяных водителей

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
Министерство территориальной безопасности Пермского края начало принимать заявления от пермяков для получения выплат за доносы. На вознаграждение в 5 тыс. рублей могут претендовать люди, сообщившие и пьяных водителях. При этом если заявителей было несколько, то эта сумма делится между ними.
Что нужно делать:
Если информация действительно помогла задержать нарушителя, то деньги перечислят на карту заявителя. При этом если заявление заполнить неправильно, то можно лишиться денег.
Выплату в 5 тыс. рублей могут получить только совершеннолетние граждане РФ, иностранцы денег не получат.
Подобный механизм с выплатами работает и в других регионах РФ. В Нижегородской области за доносы платят по 2 тыс. рублей, в Республике Коми — 3 тыс., в ЯНАО — 4 тыс.