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В Прикамье определили порядок получения выплат за сообщения о пьяных водителях

Детям в Пермском крае не будут платить за доносы на пьяных водителей

14 февраля 2024, 07:22
Фото: fusionbrain.ai

В Прикамье определили порядок получения выплат за сообщения о пьяных водителях

Вознаграждение могут получить только совершеннолетние граждане России.
Сюжет
Выплаты

Министерство территориальной безопасности Пермского края начало принимать заявления от пермяков для получения выплат за доносы. На вознаграждение в 5 тыс. рублей могут претендовать люди, сообщившие и пьяных водителях. При этом если заявителей было несколько, то эта сумма делится между ними.

Что нужно делать:

  • сообщить в полицию о пьяном водителе, подробно описать автомобиль, чтобы у полицейских было больше шансов его задержать;
  • в течение 45 дней с момента обращения в полицию заполнить заявление;
  • отнести заявление с копией паспорта лично в Минтербез или отправить по почте заказным письмом по адресу: 614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева 14.

Если информация действительно помогла задержать нарушителя, то деньги перечислят на карту заявителя. При этом если заявление заполнить неправильно, то можно лишиться денег.

Выплату в 5 тыс. рублей могут получить только совершеннолетние граждане РФ, иностранцы денег не получат.

Подобный механизм с выплатами работает и в других регионах РФ. В Нижегородской области за доносы платят по 2 тыс. рублей, в Республике Коми — 3 тыс., в ЯНАО — 4 тыс.

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#Пермь#Выплаты#Полиция#Пьяные водители#Донос
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