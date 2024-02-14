Детям в Пермском крае не будут платить за доносы на пьяных водителей

Министерство территориальной безопасности Пермского края начало принимать заявления от пермяков для получения выплат за доносы. На вознаграждение в 5 тыс. рублей могут претендовать люди, сообщившие и пьяных водителях. При этом если заявителей было несколько, то эта сумма делится между ними.