Филиал «ПМУ» увеличил сумму выплат по корпоративной ипотечной программе

Ипотеку при поддержке предприятия выплачивает 41 сотрудник «ПМУ». Для участия в этой корпоративной программе необходим стаж работы на предприятии не менее трех лет и возраст до 45 лет. По итогам заседания жилищная комиссия филиала принимает решение об одобрении заявки с учетом занимаемой должности сотрудника, его стажа и профессиональных заслуг. В 2023 году в корпоративную ипотечную программу вступили 11 человек.