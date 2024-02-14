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Филиал «ПМУ» увеличил сумму выплат по корпоративной ипотечной программе

Филиал «ПМУ» увеличил сумму выплат по корпоративной ипотечной программе

14 февраля 2024, 11:59
Фото: Евгений Вотинцев
Ипотеку при поддержке предприятия сейчас выплачивает 41 сотрудник.

Для сотрудников филиала «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“ в Перми, участвующих в корпоративной ипотечной программе, увеличена предельная сумма компенсации процентов по ипотечным кредитам за счет средств работодателя: с 800 тыс. до 1,5 млн рублей.

Ипотеку при поддержке предприятия выплачивает 41 сотрудник «ПМУ». Для участия в этой корпоративной программе необходим стаж работы на предприятии не менее трех лет и возраст до 45 лет. По итогам заседания жилищная комиссия филиала принимает решение об одобрении заявки с учетом занимаемой должности сотрудника, его стажа и профессиональных заслуг. В 2023 году в корпоративную ипотечную программу вступили 11 человек.

Ирина Шаркевич, заместитель директора филиала «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“» в Перми по персоналу и социальной политике:

— С 2024 года работодатель увеличил сотрудникам суммы компенсации расходов по ипотечному кредитованию, дотации на питание, полиса добровольного медицинского страхования и другие социальные выплаты. Нам важно, чтобы сотрудники чувствовали себя уверенно и могли с полной отдачей заниматься делом, которое выбрали своей профессией.
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