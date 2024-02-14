Глава РЭО: На электронной площадке теперь продают отходы с железных дорог

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
Компания АО «Торговый дом РЖД» зарегистрировалась и подписала оферту на электронной торговой площадке по купле-продаже вторичных материальных ресурсов (ЭТП), которую запустил Российский экологический оператор. Об этом пишет tagilcity.
«К площадке присоединился крупный игрок — РЖД, с которым мы уже развиваем сотрудничество по другим направлениям. На ЭТП компания начала реализовывать шпалы, негодные к укладке. Из таких шпал можно делать щебень, поэтому потенциальными покупателями являются представители строительной отрасли и те, кто занимается укладкой площадок», — рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев. По его словам, все больше компаний, следующих принципам экономики замкнутого цикла, регистрируются на платформе ЭТП, поэтому Буцаев обозначил планы на ее развитие: чтобы этот инструмент был удобен для всех пользователей.
Сообщается, что компания оплатила год пользования площадкой и уже реализовала первый лот на полмиллиона рублей: железобетонные шпалы весом 7675 тонн. Шпалы негодны к укладке, так как на них могут быть трещины и сколы.
Акционерное общество «Торговый дом РЖД» представляет собой крупнейшее снабженческое подразделение холдинга «РЖД», рассказал глава департамента поставок подвижного состава АО «ТД РЖД» Надим Никитин. По его словам, компания поставляет «Российским железным дорогам» и 37 дочерним обществам обширную номенклатуру материально-технических ресурсов, закупает подвижной состав и обеспечивает оборот бывших в употреблении материалов внутри холдинга «РЖД». На электронной торговой площадке ППК «РЭО» компания разместила лот «Железобетонные шпалы»: он содержал шпалы, негодные к укладке, собственности ОАО «РЖД», которые по своим техническим характеристикам и геометрическим параметрам были выведены из эксплуатации.
Как рассказал руководитель проекта ЭТП Заур Абдурахимов, на площадке уже зарегистрированы 2424 пользователя.
Абдурахимов сообщил, что «ТД РЖД» разместил 1104 лота на сумму 2800 миллиардов рублей. Функционал площадки продолжает расширяться. Теперь здесь планируют запустить услугу заключения долгосрочных договоров. Предполагается, что компании смогут работать через ЭТП без необходимости подписывать новый договор каждый раз: все операции будут подтверждаться счетом-офертой.