Глава РЭО: На электронной площадке теперь продают отходы с железных дорог

«К площадке присоединился крупный игрок — РЖД, с которым мы уже развиваем сотрудничество по другим направлениям. На ЭТП компания начала реализовывать шпалы, негодные к укладке. Из таких шпал можно делать щебень, поэтому потенциальными покупателями являются представители строительной отрасли и те, кто занимается укладкой площадок», — рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев. По его словам, все больше компаний, следующих принципам экономики замкнутого цикла, регистрируются на платформе ЭТП, поэтому Буцаев обозначил планы на ее развитие: чтобы этот инструмент был удобен для всех пользователей.