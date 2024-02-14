Игрок «Спартака» Джикия отсудил почти 4 млн рублей у застройщика

Posted Сегодня, 17:18
Published Сегодня, 17:18
Modified Сегодня, 17:21
Updated Сегодня, 17:21
Согласно решению суда, Джикия был возмещено два миллиона шестьсот тысяч рублей неустойки, один миллион триста две тысячи пятьсот рублей штрафа, а также госпошлина в размере двадцати одной тысячи пятисот рублей и компенсация морального вреда в размере пяти тысяч рублей, пишет 360tv.ru.
В декабре прошлого года футболист подал иск против ООО «Специализированный застройщик „Лидер строительной отрасли“», которая занималась строительством жилых комплексов в Москве. Застройщик не успел сдать вовремя дом, в котором Джикия приобрел шесть квартир. Хотя суд удовлетворил иск частично, футболист все равно получил компенсацию.
Изначально Джикия планировал взыскать шесть миллионов восемьсот тысяч рублей в качестве неустойки. Однако застройщик заявил, что футболист не явился на предполагаемую дату для приема квартир и парковочных мест, поэтому передача была перенесена.