Игрок «Спартака» Джикия отсудил почти 4 млн рублей у застройщика

Согласно решению суда, Джикия был возмещено два миллиона шестьсот тысяч рублей неустойки, один миллион триста две тысячи пятьсот рублей штрафа, а также госпошлина в размере двадцати одной тысячи пятисот рублей и компенсация морального вреда в размере пяти тысяч рублей, пишет 360tv.ru.