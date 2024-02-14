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Игрок «Спартака» Джикия отсудил почти 4 млн рублей у застройщика

14 февраля 2024, 17:18
Футболист Георгий Джикия, который является защитником и капитаном московского футбольного клуба «Спартак», судился с застройщиком в Москве и выиграл дело. Он получил компенсацию в размере 3,9 миллиона рублей за непредоставление готовых квартир в срок.

Согласно решению суда, Джикия был возмещено два миллиона шестьсот тысяч рублей неустойки, один миллион триста две тысячи пятьсот рублей штрафа, а также госпошлина в размере двадцати одной тысячи пятисот рублей и компенсация морального вреда в размере пяти тысяч рублей, пишет 360tv.ru.

В декабре прошлого года футболист подал иск против ООО «Специализированный застройщик „Лидер строительной отрасли“», которая занималась строительством жилых комплексов в Москве. Застройщик не успел сдать вовремя дом, в котором Джикия приобрел шесть квартир. Хотя суд удовлетворил иск частично, футболист все равно получил компенсацию.

Изначально Джикия планировал взыскать шесть миллионов восемьсот тысяч рублей в качестве неустойки. Однако застройщик заявил, что футболист не явился на предполагаемую дату для приема квартир и парковочных мест, поэтому передача была перенесена.

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