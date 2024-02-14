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На баннере уральской Спартакиады появилась Снегурочка с лицом Саши Грей

На баннере уральской Спартакиады появилась Снегурочка с лицом Саши Грей. Но ненадолго

14 февраля 2024, 10:30
Фото: сообщество ВКонтакте «МедиаЛайм Агаповка»

На баннере уральской Спартакиады появилась Снегурочка с лицом Саши Грей

После шумихи изображение поменяли — и снова неудачно.

В селе Агаповка Челябинской области разместили баннер зимней спартакиады «Уральская метелица 2024», на котором изображено лицо бывшей американской порноактрисы Саши Грей. Информация появилась в нескольких Telegram-каналах в понедельник, 12 февраля, и распространилась в сети. Затем ее подтвердили ТАСС в спорткомитете администрации района.

Чиновники сообщили, что баннер появился из-за ошибки одного из сотрудников. Он нашел в интернете это изображение по запросу «девушка в платье в стиле Гжель», что соответствовало тематике мероприятия. «Никто из сотрудников и подумать не мог, что это такое изображение», — прокомментировали в спорткомитете администрации района данный инцидент.

Но и после этого скандал не завершился: лицо Саши Грей на баннере заменили лицом украинской модели Валерии Гайдукевич, обратил внимание Telegram-канал Baza. Когда ее узнали, власти села Агаповка решили совсем убрать изображение Снегурочки, и теперь баннер стоит пустой.

Саша Грей — это бывшая порноактриса (настоящее имя Марина Энн Хэнцис), ныне модель и диджей. В период с 2006 по 2011 годы она снялась в 300 фильмах для взрослых.

Фото: сообщество ВКонтакте «МедиаЛайм Агаповка»
#Общество#Челябинская область#Скандал#Саша грей
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