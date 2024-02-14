На баннере уральской Спартакиады появилась Снегурочка с лицом Саши Грей. Но ненадолго

Чиновники сообщили, что баннер появился из-за ошибки одного из сотрудников. Он нашел в интернете это изображение по запросу «девушка в платье в стиле Гжель», что соответствовало тематике мероприятия. «Никто из сотрудников и подумать не мог, что это такое изображение», — прокомментировали в спорткомитете администрации района данный инцидент.