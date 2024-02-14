Налоговая ликвидирует последнюю компанию экс-директора пермского музея PERMM

В декабре 2014 года галерист уехал из РФ в Черногорию, где открыл арт-резиденцию Dukley European Art Community, в 2023 году Гельман открыл художественную галерею в Берлине. Иноагентом галериста признали еще в конце 2021 года, в розыск его объявили в конце 202 года. Статья, по которой разыскивается Гельман, не уточняется.