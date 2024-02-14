Налоговая ликвидирует последнюю компанию экс-директора пермского музея PERMM

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
Федеральная налоговая служба ликвидирует последнюю организацию бывшего директора пермского музея современного искусства PERMM Марата Гельмана (иноагент). На это обратил внимание телеканал RT.
Речь идет об ООО «Словоново МСК». По данным Rusprofile, сейчас организация находится в процессе ликвидации. Решение об этом принято 22 января 2024 года. Компания зарегистрирована в Москве в начале 2022 года, ее генеральным директором и учредителем является галерист Марат Гельман. Основной вид деятельности компании — организация конференций и выставок.
63-летний Марат Гельман был руководителем PERMM с 2008 по 2013 годы. Сам он говорил, что был уволен на фоне конфликта с местными властями из-за «Белых ночей». Чиновников возмущали некоторые организованные вывески.
В декабре 2014 года галерист уехал из РФ в Черногорию, где открыл арт-резиденцию Dukley European Art Community, в 2023 году Гельман открыл художественную галерею в Берлине. Иноагентом галериста признали еще в конце 2021 года, в розыск его объявили в конце 202 года. Статья, по которой разыскивается Гельман, не уточняется.