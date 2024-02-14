properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:51

Published Сегодня, 05:51

Modified Сегодня, 05:54

Updated Сегодня, 05:54

Нарколог рассказал о влиянии алкоголя на женский организм

14 февраля 2024, 05:51
Женский алкоголизм прогрессирует быстрее из-за особенностей организма и часто остается незамеченным до третьей стадии зависимости. Об этом заявил психиатр-нарколог Лев Благов.

По мнению специалиста, у мужчин зависимость обычно возникает через 7–10 лет регулярного употребления алкоголя, тогда как у женщин этот процесс происходит гораздо быстрее, пишет pravda.ru.

Благов также отметил, что у женщин ферменты печени хуже справляются с метаболизацией этанола, что связано с их физиологическими особенностями. Это приводит к ускоренному разрушению не только печени, но и других органов и систем.

Кроме того, он подчеркнул, что защитная функция гематоэнцефалического барьера, который предохраняет мозг от токсинов, у женщин слабее по сравнению с мужчинами. В результате этого алкоголь и его метаболиты легче проникают в мозг, что приводит к быстрому повреждению мозговых клеток и ухудшению когнитивных функций.

Подпишитесь
В Перми на год перекроют путепровод над Транссибом по улице Карпинского
Сегодня, 09:31
Венский фестиваль отменил выступление Теодора Курентзиса
Сегодня, 12:08
В Перми из-за утечки на водоводе «НОВОГОР» застрял мусоровоз
Сегодня, 08:12
В Перми из-за утечки на водоводе «НОВОГОР» застрял мусоровоз
Сегодня, 08:12
Налоговая ликвидирует последнюю компанию экс-директора пермского музея PERMM
Сегодня, 08:24
Обвиняемый во взятке майор спецслужбы из Прикамья оспаривает арест его Range Rover
Сегодня, 07:02