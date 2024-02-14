Нарколог рассказал о влиянии алкоголя на женский организм

Кроме того, он подчеркнул, что защитная функция гематоэнцефалического барьера, который предохраняет мозг от токсинов, у женщин слабее по сравнению с мужчинами. В результате этого алкоголь и его метаболиты легче проникают в мозг, что приводит к быстрому повреждению мозговых клеток и ухудшению когнитивных функций.