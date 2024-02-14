Нарколог рассказал о влиянии алкоголя на женский организм

Posted Сегодня, 05:51
Published Сегодня, 05:51
Modified Сегодня, 05:54
Updated Сегодня, 05:54
По мнению специалиста, у мужчин зависимость обычно возникает через 7–10 лет регулярного употребления алкоголя, тогда как у женщин этот процесс происходит гораздо быстрее, пишет pravda.ru.
Благов также отметил, что у женщин ферменты печени хуже справляются с метаболизацией этанола, что связано с их физиологическими особенностями. Это приводит к ускоренному разрушению не только печени, но и других органов и систем.
Кроме того, он подчеркнул, что защитная функция гематоэнцефалического барьера, который предохраняет мозг от токсинов, у женщин слабее по сравнению с мужчинами. В результате этого алкоголь и его метаболиты легче проникают в мозг, что приводит к быстрому повреждению мозговых клеток и ухудшению когнитивных функций.