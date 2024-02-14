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Posted Сегодня, 17:54

Published Сегодня, 17:54

Modified Сегодня, 17:58

Updated Сегодня, 17:58

Национальный проект по современным медицинским технологиям запустят в России

14 февраля 2024, 17:54
В России планируется внедрение нового национального проекта по современным медицинским технологиям.

Президент Владимир Путин выступил на Втором форуме будущих технологий с заявлением о необходимости расширения технологического суверенитета страны и применения современных методов лечения и диагностики, пишет 360tv.ru.

Путин отметил, что правительству было дано задание подготовить новый национальный проект до конца текущего года. Этот проект будет направлен на обеспечение независимости страны в развитии современных медицинских технологий для поддержания здоровья населения. Президент также отметил необходимость определения источников финансирования и объемов реализации данного проекта.

На Втором форуме будущих технологий, который проводится в Москве, основное внимание уделяется достижениям в медицине.

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