Национальный проект по современным медицинским технологиям запустят в России

Путин отметил, что правительству было дано задание подготовить новый национальный проект до конца текущего года. Этот проект будет направлен на обеспечение независимости страны в развитии современных медицинских технологий для поддержания здоровья населения. Президент также отметил необходимость определения источников финансирования и объемов реализации данного проекта.