Национальный проект по современным медицинским технологиям запустят в России

Posted Сегодня, 17:54
Published Сегодня, 17:54
Modified Сегодня, 17:58
Updated Сегодня, 17:58
Президент Владимир Путин выступил на Втором форуме будущих технологий с заявлением о необходимости расширения технологического суверенитета страны и применения современных методов лечения и диагностики, пишет 360tv.ru.
Путин отметил, что правительству было дано задание подготовить новый национальный проект до конца текущего года. Этот проект будет направлен на обеспечение независимости страны в развитии современных медицинских технологий для поддержания здоровья населения. Президент также отметил необходимость определения источников финансирования и объемов реализации данного проекта.
На Втором форуме будущих технологий, который проводится в Москве, основное внимание уделяется достижениям в медицине.