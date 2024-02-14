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В Кудымкаре выявлены нарушения в деятельности муниципального учреждения культуры

Не было даже охраны. Руководство кудымкарского ДК игнорировало угрозу терроризма

14 февраля 2024, 13:58
Фото: ВКонтакте/КДЦ г. Кудымкар | Официальная группа

В Кудымкаре выявлены нарушения в деятельности муниципального учреждения культуры

Сейчас выявленные многочисленные нарушения устраняются.

Кудымкарская городская прокуратура проверила МБУК «Культурно-Деловой Центр» Кудымкара на антитеррористическую защищенность, пожарную безопасность и доступность для инвалидов. Проверка выявила многочисленные нарушения, сообщают в прокуратуре региона.

В частности, оказалось, что акты обследования и категорирования объекта не подписаны, работники не ознакомлены с алгоритмом действий при возникновении опасности, не проводились необходимые инструктажи и тренировки, отсутствовала охрана здания специализированной организацией.

В учреждении не разработаны и не утверждены инструкции о мерах пожарной безопасности, в здании не имелось знаков пожарной безопасности, обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, а электропроводка проложена по горючему основанию.

По итогам проверки прокурором директору городского центра культуры Андрею Ермакову внесено представление, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, также руководитель привлечен к административной ответственности по ст. 20.35 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности) в виде штрафа в размере 15 тыс. рублей.

В настоящее время принимаются меры по устранению выявленных нарушений.

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#Общество#Терроризм#Прокуратура#Культура#Кудымкар
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