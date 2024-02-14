Не было даже охраны. Руководство кудымкарского ДК игнорировало угрозу терроризма

В учреждении не разработаны и не утверждены инструкции о мерах пожарной безопасности, в здании не имелось знаков пожарной безопасности, обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, а электропроводка проложена по горючему основанию.