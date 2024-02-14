Не было даже охраны. Руководство кудымкарского ДК игнорировало угрозу терроризма

Posted Сегодня, 13:58
Published Сегодня, 13:58
Modified Сегодня, 14:00
Updated Сегодня, 14:00
Кудымкарская городская прокуратура проверила МБУК «Культурно-Деловой Центр» Кудымкара на антитеррористическую защищенность, пожарную безопасность и доступность для инвалидов. Проверка выявила многочисленные нарушения, сообщают в прокуратуре региона.
В частности, оказалось, что акты обследования и категорирования объекта не подписаны, работники не ознакомлены с алгоритмом действий при возникновении опасности, не проводились необходимые инструктажи и тренировки, отсутствовала охрана здания специализированной организацией.
В учреждении не разработаны и не утверждены инструкции о мерах пожарной безопасности, в здании не имелось знаков пожарной безопасности, обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, а электропроводка проложена по горючему основанию.
По итогам проверки прокурором директору городского центра культуры Андрею Ермакову внесено представление, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, также руководитель привлечен к административной ответственности по ст. 20.35 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности) в виде штрафа в размере 15 тыс. рублей.
В настоящее время принимаются меры по устранению выявленных нарушений.