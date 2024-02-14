Обвиняемый во взятке майор спецслужбы из Прикамья оспаривает арест его Range Rover

Финуправляющая Жукова ходатайствовала о признании сделки незаконной и применении последствий ее ничтожности — передаче автомобиля в конкурсную массу Тимофеева. Суд наложил на автомобиль в середине 2022 года арест. В арбитражном деле есть указание на оценочную стоимость Range Rover — 3,8 млн рублей, экспертиза была сделана Тимофеевым, но управляющая называет эту цену заниженной. Также в деле есть указание на то, что сделка проходила с участием программы trade-in компании «Транспортное управление Сатурн-Р» (фирма миллиардера Александра Репина была привлечена в качестве третьего лица по делу). Сейчас в интернете аналогичные автомобили в хорошем состоянии продаются по цене от 6 млн рублей и выше.