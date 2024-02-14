Обвиняемый во взятке майор спецслужбы из Прикамья оспаривает арест его Range Rover

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
Имя обвиняемого по делу о взятке в 160 млн рублей бывшего сотрудника ФСБ Григория Царегородцева фигурирует в материалах банкротного дела пермского бизнесмена Павла Тимофеева. Речь идет о проданном бывшему сотруднику спецслужбы автомобиле Range Rover, принадлежавшем Тимофееву, выяснил журналист Properm.ru.
Предприниматель в 2021 году по иску компании «Прогресс-2000» был объявлен несостоятельным, его финансовая управляющая Надежда Жукова выявила признаки преднамеренного банкротства. Тимофеев не согласился с этим, как и с тем, что она начала оспаривать законность ряда его сделок. По ее мнению. что подтвердила и проведенная экспертиза, накануне банкротства Тимофеев совершил ряд сделок на заведомо невыгодных условиях. В том числе речь идет о проданном Царегородцеву в 2020 году автомобиле Range Rover 2015 года выпуска.
Финуправляющая Жукова ходатайствовала о признании сделки незаконной и применении последствий ее ничтожности — передаче автомобиля в конкурсную массу Тимофеева. Суд наложил на автомобиль в середине 2022 года арест. В арбитражном деле есть указание на оценочную стоимость Range Rover — 3,8 млн рублей, экспертиза была сделана Тимофеевым, но управляющая называет эту цену заниженной. Также в деле есть указание на то, что сделка проходила с участием программы trade-in компании «Транспортное управление Сатурн-Р» (фирма миллиардера Александра Репина была привлечена в качестве третьего лица по делу). Сейчас в интернете аналогичные автомобили в хорошем состоянии продаются по цене от 6 млн рублей и выше.
Из картотеки суда известно, что Царегородцев направил свой отзыв на требование признать сделку ничтожной и на арест автомобиля. Спор, судя по картотеке, пока не завершен. По прозвучавшей на оглашении обвинительного заключения в Пермском гарнизонном военном суде информации, на спорный автомобиль также был наложен арест в рамках расследования дела о взятке. Тимофееву на данный момент не удалось оспорить действия своей финуправляющей, сейчас этот спор рассматривается в апелляционной инстанции.
Павел Тимофеев в 2005 году учредил компанию «Индифференс», в 2017 году фирма по торговле компьютерами и оргтехникой была ликвидирована. Компания «Прогресс-2000» (также сейчас в банкротстве) была одной из крупнейших в Перми по управлению имуществом и принадлежит его отцу — Евгению Тимофееву.
Сейчас по уголовному делу Григория Царегородцева продолжается судебное следствие, заседания проходят в закрытом режиме, в деле объявлен перерыв на две недели. Адвокат Светлана Кропотина заявила журналисту Properm.ru, что никаких комментариев давать не уполномочена. Ближайшее заседание назначено на 21 февраля.
Бывший сотрудник спецслужбы обвиняется в получении взятки от обвиняемых по делу «русских хакеров» Александра Ковалева и Владислава Гилева взяток на общую сумму в 160 млн рублей. Царегородцев частично признал вину, он не согласен с квалификацией преступления и считает, что он совершил мошенничество.