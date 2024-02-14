Пермские спасатели вытащили из западни вороненка

В Перми спасатели помогли маленькому ворону. Вызов на пульт оперативного дежурного городской службы спасения поступил вечером 13 февраля. Им сообщили, что некий зверь застрял в вентиляционной шахте в многоэтажке на улице Богдана Хмельницкого 11/2.