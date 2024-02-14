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Пермские спасатели вытащили из западни вороненка

Пермские спасатели вытащили из западни вороненка

14 февраля 2024, 04:46
Фото: vk.com/mkupgss
Птица не могла выбраться из вентиляционной шахты.

В Перми спасатели помогли маленькому ворону. Вызов на пульт оперативного дежурного городской службы спасения поступил вечером 13 февраля. Им сообщили, что некий зверь застрял в вентиляционной шахте в многоэтажке на улице Богдана Хмельницкого 11/2.

Зверем, который попал в ловушку, оказался ворон. Его достали спасатели и отпустили на волю.

Ранее Пермьстат со ссылкой на Минприроды Пермского края сообщало о самых многочисленных животных в лесах региона. На первом месте оказались зайцы — 101 тыс., на втором — 78 тыс. белок, на третьем — 46 тыс. лосей.

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#Пермь#Животные#Природа#Птицы#Вороны
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