Пермские спасатели вытащили из западни вороненка

Posted Сегодня, 04:46
Published Сегодня, 04:46
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Updated Сегодня, 04:48
В Перми спасатели помогли маленькому ворону. Вызов на пульт оперативного дежурного городской службы спасения поступил вечером 13 февраля. Им сообщили, что некий зверь застрял в вентиляционной шахте в многоэтажке на улице Богдана Хмельницкого 11/2.
Зверем, который попал в ловушку, оказался ворон. Его достали спасатели и отпустили на волю.
Ранее Пермьстат со ссылкой на Минприроды Пермского края сообщало о самых многочисленных животных в лесах региона. На первом месте оказались зайцы — 101 тыс., на втором — 78 тыс. белок, на третьем — 46 тыс. лосей.