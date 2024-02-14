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Пермский молокозавод признан банкротом

Пермский молокозавод признан банкротом

14 февраля 2024, 13:39
Фото: properm.ru
На 29 января общая задолженность предприятия составила 16,4 млн рублей.

Производитель молока в Прикамье не сумел выбраться из убытков. Арбитражный краевой суд признал ООО «Великоленское» несостоятельным и открыл в отношении предприятия конкурсное производство. Об этом сообщает «Ъ-Прикамье» со ссылкой на документ решения суда.

Общая задолженность предприятия перед кредиторами составила 34,3 млн рублей, учитывая что к 29 января эта сумма сократилась до 16,4 млн рублей. За 2023 год валовой доход компании сложился в 61,04 млн рублей, а убыток — 3,6 млн рублей. В результате, 16 января текущего года в отношении должника кредиторы приняли решение о введении конкурсного производства.

В ходе заседания суда учредитель «Великоленского» Михаил Трушников сообщил, что у должника имеется достаточное имущества для погашения требований кредиторов в полном объеме. При этом план внешнего управления предусматривал реализацию незадействованных в производстве активов организации. Кроме того, руководством молокозавода не были приняты меры на вывод компании из финансового кризиса.

«Великоленское» специализируется на производстве молочной, мясной и зерновой продукции, развивает агродеревню «Степаново городище». Собственниками предприятия являются Трушников и ООО «Инвестиции и консалтинг».

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