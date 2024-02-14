Пермский молокозавод признан банкротом

В ходе заседания суда учредитель «Великоленского» Михаил Трушников сообщил, что у должника имеется достаточное имущества для погашения требований кредиторов в полном объеме. При этом план внешнего управления предусматривал реализацию незадействованных в производстве активов организации. Кроме того, руководством молокозавода не были приняты меры на вывод компании из финансового кризиса.