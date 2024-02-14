Пермского экс-депутата за оскорбление власти накажет Мотовилихинский суд

Депутат уехал из страны, у него отобрали мандат депутата в момент, когда он уже был в Грузии. Сейчас Медведев продолжает публиковать посты с критикой в Telegram-канале, а также на личном странице «Вконтакте», которая была заблокирована по требованию Генпрокуратуры.