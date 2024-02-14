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Экс-депутата Сергея Медведева будет судить Мотовилихинский районный суд Перми

Пермского экс-депутата за оскорбление власти накажет Мотовилихинский суд

14 февраля 2024, 06:38
Фото: соцсети экс-депутата

Экс-депутата Сергея Медведева будет судить Мотовилихинский районный суд Перми

Пермяку грозит штраф до 100 тыс. рублей.

Дело об оскорблении органов государственной власти экс-депутатом Сергеем Медведевым будет рассматривать Мотовилихинский районный суд Перми. Материалы поступили в суд 9 февраля, следует из судебной картотеки. Ранее Ленинский районный суд не смог рассмотреть административный протокол по существу, так как Медведев зарегистрирован в другом районе.

Протокол по ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ (оскорбление органов государственной власти) был составлен на экс-депутата после того, как его посты в социальных сетях получили широкое распространение в Telegram-каналах. Сторонники СВО требовали привлечь Медведева к ответственности за критику спецоперации и президент РФ Владимира Путина.

Депутат уехал из страны, у него отобрали мандат депутата в момент, когда он уже был в Грузии. Сейчас Медведев продолжает публиковать посты с критикой в Telegram-канале, а также на личном странице «Вконтакте», которая была заблокирована по требованию Генпрокуратуры.

За оскорбление власти Сергею Медведеву грозит штраф от 30 до 100 тыс. рублей.

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#Суд#Военная операция на Украине#Протест#Пермь#Сергей Медведев
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