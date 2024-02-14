Пермячки смогут побороться за 3 миллиона рублей в международном конкурсе красоты

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
В Перми 16 марта состоится кастинг 15 сезона Международного конкурса красоты «Мисс Офис». Победительница может выиграть главный приз 3 млн рублей, а также титул «Мисс Офис — 2024» и рекламный контракт с тремя российскими брендами — «Мисс Офис», «КОМУС» и ATTACH.
Отправить заявку на участие может любая девушка в возрасте от 20 до 35 лет, ее семейное положение не имеет значения. До 13 марта нужно заполнить анкету на сайте конкурса. После отбора оргкомитетом девушки получают приглашение на кастинг, на котором выступают с визиткой, где рассказывают о себе и своем работодателе, а также выступают с творческими номерами. Жюри определяет имена участниц, которые продолжат бороться за победу в полуфинале.
По итогам кастингов будут отобраны 130 девушек, что примут участие в интернет-голосовании за выход в финал. На завершающем этапе 30 финалисток поедут в Москву на финальное шоу, где жюри выберет только одну. Именно она получит главную награду, а остальные участницы — приятные призы, среди которых путешествия, гаджеты последних моделей и ювелирные украшения.
В полуфинале 2023 года Пермь представили три девушки, лишь одна из них, секретарь-референт ООО «АБЗ №1» Валерия Морозова, вышла в финал и получила титул «Мисс Офис — Пермь 2023». В этом году она будет присутствовать в жюри кастинга, сообщает пиар-служба конкурса.