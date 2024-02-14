Пермячки смогут побороться за 3 миллиона рублей в международном конкурсе красоты

Отправить заявку на участие может любая девушка в возрасте от 20 до 35 лет, ее семейное положение не имеет значения. До 13 марта нужно заполнить анкету на сайте конкурса. После отбора оргкомитетом девушки получают приглашение на кастинг, на котором выступают с визиткой, где рассказывают о себе и своем работодателе, а также выступают с творческими номерами. Жюри определяет имена участниц, которые продолжат бороться за победу в полуфинале.