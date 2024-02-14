Пермяка убили из-за сделанного на улице замечания

Утром потерпевшему стало плохо, жена вызвала медиков, но к моменту их приезда мужчина уже скончался, у него была закрытая черепно-мозговая травма. Силовики задержали нападавшего — 25-летнего парня. Он находится под арестом, свою вину не признает. Парень ранее был судим за драки, однако сейчас его судимости погашены.