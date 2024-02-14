Пермяка убили из-за сделанного на улице замечания

Posted Сегодня, 03:43
Published Сегодня, 03:43
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Updated Сегодня, 03:45
В Перми из-за замечания на улице убили 37-летнего мужчину. Он гулял на улице Уссурийской в Орджоникидзевском районе вечером 26 января. Вместе с мужчиной были жена и друг.
Рядом прогуливались два пьяных парня: один из них ругался матом и кричал на людей, которые проходили мимо. Такое поведение не понравилось 37-летнему мужчине, он спросил: «Почему вы себя так ведете?».
Это никак не повлияло на поведение молодого парня. Чуть позже пермяк вновь сделал замечание, на что получил удар по лицу. Пострадавший упал, его дважды ударили ногой по голове. Друг пермяка пытался догнать обидчиков, но они убежали, сообщает «КП-Пермь».
Утром потерпевшему стало плохо, жена вызвала медиков, но к моменту их приезда мужчина уже скончался, у него была закрытая черепно-мозговая травма. Силовики задержали нападавшего — 25-летнего парня. Он находится под арестом, свою вину не признает. Парень ранее был судим за драки, однако сейчас его судимости погашены.