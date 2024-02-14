properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:43

Published Сегодня, 03:43

Modified Сегодня, 03:45

Updated Сегодня, 03:45

Пермяка избили до смерти из-за сделанного замечания в Орджоникидзевском районе

Пермяка убили из-за сделанного на улице замечания

14 февраля 2024, 03:43
Фото: ideogram.ai

Пермяка избили до смерти из-за сделанного замечания в Орджоникидзевском районе

Мужчине стало плохо на утро после избиения.

В Перми из-за замечания на улице убили 37-летнего мужчину. Он гулял на улице Уссурийской в Орджоникидзевском районе вечером 26 января. Вместе с мужчиной были жена и друг.

Рядом прогуливались два пьяных парня: один из них ругался матом и кричал на людей, которые проходили мимо. Такое поведение не понравилось 37-летнему мужчине, он спросил: «Почему вы себя так ведете?».

Это никак не повлияло на поведение молодого парня. Чуть позже пермяк вновь сделал замечание, на что получил удар по лицу. Пострадавший упал, его дважды ударили ногой по голове. Друг пермяка пытался догнать обидчиков, но они убежали, сообщает «КП-Пермь».

Утром потерпевшему стало плохо, жена вызвала медиков, но к моменту их приезда мужчина уже скончался, у него была закрытая черепно-мозговая травма. Силовики задержали нападавшего — 25-летнего парня. Он находится под арестом, свою вину не признает. Парень ранее был судим за драки, однако сейчас его судимости погашены.

Читайте также:
Бил руками и ногами по голове, пока мужчина не умер. В Перми задержан убийцаЖенщина в ходе застолья зарезала собутыльника и подожгла дом у Кунгура, скрывая следыПересел на заднее сидение в присутствии полицейских. Осуждён пьяный угонщик из Губахи
#Происшествия#Пермь#Драка#Уголовное дело
Подпишитесь
Блогера из Пермского края Аяза Шабутдинова оставили в СИЗО до 16 апреля
Сегодня, 03:17
Сегодня пермяков ждёт резкое похолодание. Синоптики предупреждают о -25˚… -30˚
Сегодня, 04:35
Пермский Роспотребнадзор рассказал о запрете продажи опасной минералки «Джемрук»
Вчера, 13:48
Журналистку из Чайковского суд отправил в СИЗО. Ее задержали за шантаж политика
Вчера, 07:55
Росприроднадзор накажет компанию за сжигание мусора на полигоне в Кунгурском районе
Вчера, 11:21
В Пермском крае в СИЗО пытались доставить запрещенные предметы в кроссовках
Сегодня, 02:51