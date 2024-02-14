Президент подписал закон о лишении имущества за фейки об армии

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
Modified Сегодня, 07:49
Updated Сегодня, 07:49
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о лишении имущества за фейки об армии. Отобрать имущество могут также за призывы к действиям, которые направлены против безопасности России. При этом важно, чтобы преступление было совершено из корыстных побуждений, а изымать нужно имущество, которое использовалось для незаконных действий.
Законопроект не вызвал активного обсуждения депутатов в Госдуме. За его принятие в первом чтении голосовали 395 депутатов, против — всего трое. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что новые изменения должны помочь дотянуться до нарушителей, которые находятся за границей.