Президент подписал закон о лишении имущества за фейки об армии

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о лишении имущества за фейки об армии. Отобрать имущество могут также за призывы к действиям, которые направлены против безопасности России. При этом важно, чтобы преступление было совершено из корыстных побуждений, а изымать нужно имущество, которое использовалось для незаконных действий.