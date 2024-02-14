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Президент подписал закон о лишении имущества за фейки об армии

Президент подписал закон о лишении имущества за фейки об армии

14 февраля 2024, 07:47
Фото: kremlin.ru
Отбирать имущество будут не за все фейки о ВС РФ.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о лишении имущества за фейки об армии. Отобрать имущество могут также за призывы к действиям, которые направлены против безопасности России. При этом важно, чтобы преступление было совершено из корыстных побуждений, а изымать нужно имущество, которое использовалось для незаконных действий.

Законопроект не вызвал активного обсуждения депутатов в Госдуме. За его принятие в первом чтении голосовали 395 депутатов, против — всего трое. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что новые изменения должны помочь дотянуться до нарушителей, которые находятся за границей.

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#Общество#Военная операция на Украине#Протест#Фейки
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