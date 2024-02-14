Пришел избитый и весь в крови. Капитан полиции из Октябрьского спас мужчину

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Благодаря решительным действиям капитана полиции из Октябрьского Семёна Доронина спасена жизнь мужчины и локализован пожар. Об это сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.
В конце января ночью в дежурную часть отдела МВД России по Октябрьскому городском округу поступило сообщение от местного жителя о том, что к нему пришел избитый и весь в крови сосед. По указанному адресу выехал оперуполномоченный уголовного розыска капитан полиции Семён Доронин.
Потерпевшим оказался 40-летний местный житель. Он рассказал, что получил ранение ножом в ходе конфликта с приятелем, который находился у него в гостях. Мужчина лежал на полу в комнате и истекал кровью. Нападавший, желая скрыть улики, поджег дом, после чего исчез в неизвестном направлении. Пострадавшему удалось выбраться из горящего жилища, добраться до соседа, который вызвал полицию.
Доронин перевязал рану потерпевшему, взяв бинты из автомобильной аптечки. Затем полицейский доставил раненого в хирургическое отделение районной больницы.
Вернувшись на место происшествия, оперуполномоченный до приезда сотрудников МЧС, несмотря на густой дым зашел в горящий дом, чтобы установить очаг возгорания. Прибывшим пожарным полицейский указал точное место горения и помог им развернуть пожарные рукава. Совместными усилиями жилище удалось спасти.
Через некоторое время Семён Доронин вместе с коллегами задержал злоумышленника. В настоящее время в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу,
Уголовное дело расследуется следственными органами СУ СК России по Пермскому краю. Октябрьским межрайонным следственным отделом 56-летнему жителю Октябрьского городского округа предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на убийство — умышленное причинение смерти другому человеку, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам).