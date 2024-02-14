Пришел избитый и весь в крови. Капитан полиции из Октябрьского спас мужчину

Потерпевшим оказался 40-летний местный житель. Он рассказал, что получил ранение ножом в ходе конфликта с приятелем, который находился у него в гостях. Мужчина лежал на полу в комнате и истекал кровью. Нападавший, желая скрыть улики, поджег дом, после чего исчез в неизвестном направлении. Пострадавшему удалось выбраться из горящего жилища, добраться до соседа, который вызвал полицию.