Прокуратура требует обеспечить транспортом жителей 23 деревень Кунгурского округа

Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
Modified Сегодня, 06:15
Updated Сегодня, 06:15
Кунгурская городская прокуратура провела проверку исполнения требований законодательства о транспортном обслуживании на территории городского округа. Оказалось, что существуют многочисленные нарушения, сообщает пресс-служба ведомства.
Жители деревень Белая Гора, Верх-Талица, Ивановка, посёлка Подсобное Хозяйство, деревень Каразельга, Савлек, Талачик, поселка Татарская Шишмара, деревень Красный Берег, Кужлево, Нивино, Лагуново, села Богородск, деревень Полыгарец, Сухоруслово, Змеевка, Березовка, Верхняя-Мельница, Захаровка, Лужки, Пермяки, Ольховка не могут добраться до Кунгура на общественном транспорте.
Прокуратурой в суд направлено административное исковое заявление о признании незаконным бездействия администрации Кунгурского муниципального округа. Решением суда на власти округа возложены обязанности организовать транспортное обслуживание населения в срок до 31 декабря 2025 года.