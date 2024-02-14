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Updated Сегодня, 06:15

Жители 23 населенных пунктов Кунгурского округа не могут добраться до Кунгура

Прокуратура требует обеспечить транспортом жителей 23 деревень Кунгурского округа

14 февраля 2024, 06:13
Фото: 1MI

Жители 23 населенных пунктов Кунгурского округа не могут добраться до Кунгура

Однако, в ближайшее время ситуация вряд ли улучшится.
Сюжет
Кунгур

Кунгурская городская прокуратура провела проверку исполнения требований законодательства о транспортном обслуживании на территории городского округа. Оказалось, что существуют многочисленные нарушения, сообщает пресс-служба ведомства.

Жители деревень Белая Гора, Верх-Талица, Ивановка, посёлка Подсобное Хозяйство, деревень Каразельга, Савлек, Талачик, поселка Татарская Шишмара, деревень Красный Берег, Кужлево, Нивино, Лагуново, села Богородск, деревень Полыгарец, Сухоруслово, Змеевка, Березовка, Верхняя-Мельница, Захаровка, Лужки, Пермяки, Ольховка не могут добраться до Кунгура на общественном транспорте.

Прокуратурой в суд направлено административное исковое заявление о признании незаконным бездействия администрации Кунгурского муниципального округа. Решением суда на власти округа возложены обязанности организовать транспортное обслуживание населения в срок до 31 декабря 2025 года.

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#Суд#Прокуратура#Кунгур#Транспорт#Общественный транспорт
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