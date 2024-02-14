Пяти тысяч родителей в Подмосковье получили денежные выплаты на каждого ребенка

Posted Сегодня, 17:43
Published Сегодня, 17:43
Modified Сегодня, 17:45
Updated Сегодня, 17:45
Людмила Болатаева, министр социального развития Московской области, сообщила о возможности выбора между двумя вариантами помощи: набором «Я родился в Подмосковье» или денежной суммой, пишет 360tv.ru.
На эту программу поддержки выделено 1,2 миллиарда рублей в текущем году. Министерство социального развития Подмосковья отметило, что наборы выдаются непосредственно в роддоме, а деньги начисляются в течение 10 дней. Важно отметить, что женщинам не требуется заполнять какие-либо документы для получения помощи.