Пяти тысяч родителей в Подмосковье получили денежные выплаты на каждого ребенка

С начала текущего года, более пяти тысяч родителей из Подмосковья получили финансовую помощь в размере 20 тысяч рублей. Эти выплаты являются частью национального проекта «Демография» и предназначены для каждого новорожденного ребенка.