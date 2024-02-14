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Published Сегодня, 17:43

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Updated Сегодня, 17:45

Пяти тысяч родителей в Подмосковье получили денежные выплаты на каждого ребенка

14 февраля 2024, 17:43
С начала текущего года, более пяти тысяч родителей из Подмосковья получили финансовую помощь в размере 20 тысяч рублей. Эти выплаты являются частью национального проекта «Демография» и предназначены для каждого новорожденного ребенка.

Людмила Болатаева, министр социального развития Московской области, сообщила о возможности выбора между двумя вариантами помощи: набором «Я родился в Подмосковье» или денежной суммой, пишет 360tv.ru.

На эту программу поддержки выделено 1,2 миллиарда рублей в текущем году. Министерство социального развития Подмосковья отметило, что наборы выдаются непосредственно в роддоме, а деньги начисляются в течение 10 дней. Важно отметить, что женщинам не требуется заполнять какие-либо документы для получения помощи.

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