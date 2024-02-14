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Россельхознадзор выявил опасные для здоровья молоко и мясо в Кемеровской области

Россельхознадзор выявил опасные для здоровья молоко и мясо в Кемеровской области

14 февраля 2024, 04:36
Фото: 1MI
Материалы проверки в отношении одного из производителей переданы в полицию.

В Кемеровской области выявили некачественные пробы мяса и молочной продукции. В результате лабораторных исследований обнаружено несоответствие молочной продукции в девяти пробах: три пробы — случаи фальсификации растительными жирами, шесть проб — случаи нарушения микробиологических показателей, пишет VSE42.Ru со ссылкой на местное управление Россельхознадзора. Всего было отобрано 233 образца.

Кроме того, в восьми пробах мясной продукции обнаружено несоответствие по гистологической идентификации состава (четыре пробы) и по микробиологическим показателям (четыре пробы). Также в одной пробе пищевого куриного яйца выявлено остаточное содержание антибактериального препарата.

В результате владельцы, поставщики и производители некачественной продукции получили предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований техрегламентов. Также материалы проверки в отношении одного изготовителя молочной продукции направили в ГУ МВД России по Кузбассу.

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#Происшествия#Общество#Россельхознадзор#Продукты
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