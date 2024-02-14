Россельхознадзор выявил опасные для здоровья молоко и мясо в Кемеровской области

Кроме того, в восьми пробах мясной продукции обнаружено несоответствие по гистологической идентификации состава (четыре пробы) и по микробиологическим показателям (четыре пробы). Также в одной пробе пищевого куриного яйца выявлено остаточное содержание антибактериального препарата.