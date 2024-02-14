Россияне стали чаще покупать жилье в Москве в обход ипотеки

Posted Сегодня, 17:39
Published Сегодня, 17:39
Modified Сегодня, 17:42
Updated Сегодня, 17:42
Согласно данным компании «НДВ Супермаркет Недвижимости», этот показатель вырос на 30% с начала года и достиг отметки 60%. Главной причиной такого спроса являются высокие процентные ставки по ипотеке, снижение интереса к вторичному жилью и замедление роста рынка, пишет 360tv.ru.
Компания «НДВ Супермаркет Недвижимости» подчеркнула, что покупатели, которые не могут решить свои жилищные проблемы с помощью наличных средств или кредита под высокий процент, выбирают альтернативный формат. Это позволяет им избежать ежемесячного платежа более 200 тысяч рублей.
Аналитики отмечают, что подобная ситуация уже наблюдалась на рынке несколько раз. Такие сделки особенно актуальны в периоды кризиса и застоя. Компания предсказывает, что доля альтернативных сделок может увеличиться еще на 10% в 2024 году.
Однако эксперты рекомендуют проводить такие сделки с помощью специалиста. Они объясняют, что самостоятельная покупка-продажа жилья может затянуться, в то время как среднее время продажи старого жилья составляет от одного до трех месяцев.
Руководитель департамента городской недвижимости компании «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко подчеркивает, что при согласовании условий сделки возможны личные причины выйти из нее или изменить условия.