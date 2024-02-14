Россияне стали чаще покупать жилье в Москве в обход ипотеки

Аналитики отмечают, что подобная ситуация уже наблюдалась на рынке несколько раз. Такие сделки особенно актуальны в периоды кризиса и застоя. Компания предсказывает, что доля альтернативных сделок может увеличиться еще на 10% в 2024 году.