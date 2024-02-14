Самарский врач назвал риски развития рака желудка

Лечение рака желудка может включать хирургическое вмешательство и химиотерапию. Если опухоль выявляется на ранней стадии, проводится только хирургическая операция, которая может включать удаление части желудка (резекцию) или полное его удаление (гастрэктомию). Химиотерапию можно проводить до или после операции. Выбор метода лечения зависит от индивидуальных особенностей пациента и решается врачом.