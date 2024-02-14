Самарский врач назвал риски развития рака желудка

Posted Сегодня, 16:57
Published Сегодня, 16:57
Modified Сегодня, 17:01
Updated Сегодня, 17:01
Мужчины встречаются с этим заболеванием на 1,3 раза чаще, чем женщины. Основной возрастной пик заболеваемости приходится на 65 лет, пишет sovainfo.ru.
Основные симптомы рака желудка включают потерю аппетита, похудение, боли в верхней части живота под грудиной (эпигастральная область), тошноту и рвоту, а также слабость.
На развитие этого заболевания могут влиять факторы наследственности, инфекция бактерией Helicobacter pylori, неправильное питание, нехватка витаминов и вредные привычки, такие как курение и употребление алкоголя.
Лечение рака желудка может включать хирургическое вмешательство и химиотерапию. Если опухоль выявляется на ранней стадии, проводится только хирургическая операция, которая может включать удаление части желудка (резекцию) или полное его удаление (гастрэктомию). Химиотерапию можно проводить до или после операции. Выбор метода лечения зависит от индивидуальных особенностей пациента и решается врачом.
Самарский медик рекомендует ограничить употребление острой, соленой, жареной или копченой пищи и предлагает заменить ее вареной или приготовленной на пару. Он также подчеркивает, что важно сочетать правильное питание с физической активностью, отказаться от курения и алкоголя, регулярно проходить медицинские обследования и лечить связанные заболевания.
Недавно этот врач объяснил, как избежать ошибок при измерении давления, подчеркнув необходимость проведения тестирования в спокойном состоянии.