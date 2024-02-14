Сделаем все возможное для сохранения объектов. В Парке Горького ответили на претензии

Posted Сегодня, 15:07
Published Сегодня, 15:07
Modified Сегодня, 15:09
Updated Сегодня, 15:09
В ООО «Центральный парк развлечений им. М. Горького» озвучили свою позицию по вопросу исков властей Перми о ликвидации сооружений общепита и оспариванию прав компании на театральную эстраду. Об этом идет речь в комментарии «Парка».
В компании уточнили, что среди сооружений, сноса которых требует в суде администрация Свердловского района Перми, числятся два летних кафе «Халва» и Casa Mia, два бесплатных общественных туалета и детский аттракцион «Дом Дракулы» («Логово Пиратов»).
На момент передачи ООО «ЦПР им. М. Горького» парк находился на грани банкротства, сообщает «Парк». «За многие годы под контролем и в сотрудничестве с администрацией города произведена большая работа по развитию парка: с учеными-экологами создан план сохранения деревьев, высаживаются розы; модернизировано электрохозяйство, отремонтированы старые обветшалые объекты, обновлены аттракционы», — отмечают в компании. Также парк за свой счет содержит общественную рекреационную территорию и памятники архитектуры, в частности ротонду архитектора Ивана Свиязева.
Администрация города является участником общества, поэтому сторонам надо решать внутренние вопросы в рамках корпоративных процедур и переговоров, уверено руководство «Парка». «На протяжении долгих лет руководству парка и местным органам власти удавалось эффективно сотрудничать и взаимодействовать, решать самые разные вопросы в интересах жителей и гостей города. Несмотря на готовность парка к конструктивному диалогу, партнер принял решение рассмотреть возникший вопрос в судебном порядке, а значит, парк вынужден отстаивать свою позицию в суде», — заявили в обществе.
В заявлении отмечено, что руководство компании сделает все возможное, чтобы сохранить спорные объекты, и рассчитывает на взаимопонимание между властью, бизнесом и обществом, добавили в организации.
Сегодня стало известно, что Арбитражный суд Перми наложил обеспечительные меры на шесть зданий в парке Горького в рамках иска администрации Свердловского района.
Судебный орган власти удовлетворил ходатайство муниципалитета о запрете Росреестру регистрировать сделки со зданиями на время рассмотрения заявления. Истец требует признать здания самовольными постройками, снести их и взыскать судебную неустойку. По одной из версий, возможной целью исков является намерение передать территорию парка новому арендатору.
Сейчас компанию ПКиО контролирует Рашид Габдуллин. Ему принадлежит 76% долей в ООО «ЦПР». Ранее сообщалось, что стоимость аренды в 2023 году существенно возросла, составив 12-14 млн рублей за год. В предыдущие годы арендная плата составляла 3-4 млн рублей. Срок аренды заканчивается в 2029 году, а занимает территорию парка компания с 2001 года.