Сделаем все возможное для сохранения объектов. В Парке Горького ответили на претензии

Администрация города является участником общества, поэтому сторонам надо решать внутренние вопросы в рамках корпоративных процедур и переговоров, уверено руководство «Парка». «На протяжении долгих лет руководству парка и местным органам власти удавалось эффективно сотрудничать и взаимодействовать, решать самые разные вопросы в интересах жителей и гостей города. Несмотря на готовность парка к конструктивному диалогу, партнер принял решение рассмотреть возникший вопрос в судебном порядке, а значит, парк вынужден отстаивать свою позицию в суде», — заявили в обществе.