Сегодня пермяков ждёт резкое похолодание. Синоптики предупреждают о -25˚… -30˚

Posted Сегодня, 04:35
Published Сегодня, 04:35
Modified Сегодня, 04:37
Updated Сегодня, 04:37
За сутки на севере Пермского края похолодало до -25…-27˚, на юге и в Перми -19…-22˚. Эти минимумы еще не окончательные, предупреждают специалисты ГИС-центра ПГНИУ.
Днем воздух не прогреется выше -16…-21˚ по краю и -17˚…-19˚ в Перми, а вечером начнет быстро холодать с переходом через -25˚. На севере края — через -30˚.
Все же, нынешнее похолодание будет значительно слабее, чем три года назад, в феврале 2021 года — тогда, днем 22 февраля, максимальная дневная температура не превысила -24…-29˚.