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Posted Сегодня, 04:35

Published Сегодня, 04:35

Modified Сегодня, 04:37

Updated Сегодня, 04:37

Сегодня пермяков ждёт резкое похолодание. Синоптики предупреждают о -25˚… -30˚

Сегодня пермяков ждёт резкое похолодание. Синоптики предупреждают о -25˚… -30˚

14 февраля 2024, 04:35
Впрочем, мороз вряд ли достигнет показателей трехлетней давности.

За сутки на севере Пермского края похолодало до -25…-27˚, на юге и в Перми -19…-22˚. Эти минимумы еще не окончательные, предупреждают специалисты ГИС-центра ПГНИУ.

Днем воздух не прогреется выше -16…-21˚ по краю и -17˚…-19˚ в Перми, а вечером начнет быстро холодать с переходом через -25˚. На севере края — через -30˚.

Все же, нынешнее похолодание будет значительно слабее, чем три года назад, в феврале 2021 года — тогда, днем 22 февраля, максимальная дневная температура не превысила -24…-29˚.

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