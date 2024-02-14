Сотрудник «Амкара Пермь» разбил чужую машину на парковке и отказывался платить

В ходе работы по исполнительному производству было установлено, что должник трудоустроен в общественной организации г. Перми «Футбольный клуб „Амкар“. В соответствии с действующим законодательством судебный пристав вынес постановление об обращении взыскания на его заработную плату. После этого мужчина самостоятельно погасил всю сумму долга вместе с исполнительским сбором, перечислив на депозитный счет ведомства более 105 тыс. рублей.