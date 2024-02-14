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Сотрудник «Амкара Пермь» разбил чужую машину на парковке и отказывался платить

Сотрудник «Амкара Пермь» разбил чужую машину на парковке и отказывался платить

14 февраля 2024, 07:13
Фото: 1MI
Лишь вмешательство судебных приставов помогло получить деньги с виновника ДТП.

После применения принудительных мер сотрудник футбольного клуба «Амкар Пермь» компенсировал пермячке ущерб, причиненный в результате ДТП. Об этом сообщают в пресс-службе ГУФССП по Пермскому краю.

32-летний водитель при выезде с парковки въехал в другой автомобиль. Экспертизой восстановительный ремонт пострадавшего автомобиля был оценен в 134 тыс. рублей. Часть денежных средств возместила страховая компания, оставшуюся сумму в размере более 70 тысячи рублей владелица разбитого авто взыскала с виновника ДТП в судебном порядке. Также суд обязал ответчика компенсировать затраты истицы на оплату услуг эксперта и юриста.

Исполнительный документ о взыскании с гражданина задолженности на общую сумму более 98,5 тыс. рублей поступил на исполнение в отдел судебных приставов. Должник был уведомлен о возбуждении исполнительного производства и предупрежден о применении штрафных санкций за неисполнение решения суда в установленный срок. Тем не менее, хозяйка денег не дождалась.

В ходе работы по исполнительному производству было установлено, что должник трудоустроен в общественной организации г. Перми «Футбольный клуб „Амкар“. В соответствии с действующим законодательством судебный пристав вынес постановление об обращении взыскания на его заработную плату. После этого мужчина самостоятельно погасил всю сумму долга вместе с исполнительским сбором, перечислив на депозитный счет ведомства более 105 тыс. рублей.

#Происшествия#Суд#Приставы#Дтп#Амкар#Дтп в перми#Судебные приставы#Фк амкар
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