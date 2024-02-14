Стало известно, как кемеровские работодатели относятся к служебным романам

На неделе с 5 по 12 февраля во всех федеральных округах России, в том числе, в Кемеровской области, проводился опрос среди руководителей компаний и начальников отделов в возрасте 25-55 лет. Испытуемым предлагалось ответить на вопрос, как они относятся к романам на работе, сообщает VSE42.Ru. В опросе участвовали 1 985 человек.