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Published Сегодня, 04:54

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Updated Сегодня, 04:56

Стало известно, как кемеровские работодатели относятся к служебным романам

Стало известно, как кемеровские работодатели относятся к служебным романам

14 февраля 2024, 04:54
Фото: unsplash.com
В опросе приняли участие около 2 тыс. человек со всей России.

На неделе с 5 по 12 февраля во всех федеральных округах России, в том числе, в Кемеровской области, проводился опрос среди руководителей компаний и начальников отделов в возрасте 25-55 лет. Испытуемым предлагалось ответить на вопрос, как они относятся к романам на работе, сообщает VSE42.Ru. В опросе участвовали 1 985 человек.

Выяснилось, что 18% российских работодателей недовольны возникновением романов на работе. Также 68% относятся к ним нейтрально, еще 14% — положительно. Однако 46% опрошенных считают, что служебные романы негативно отражаются на работе. Руководители компаний считают, что влюбленные коллеги отвлекаются на совместные обеды, постоянно переписываются или даже прикрывают друг друга.

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#Общество#День святого валентина#14 февраля
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