Стало известно, как кемеровские работодатели относятся к служебным романам

Posted Сегодня, 04:54
Published Сегодня, 04:54
Modified Сегодня, 04:56
Updated Сегодня, 04:56
На неделе с 5 по 12 февраля во всех федеральных округах России, в том числе, в Кемеровской области, проводился опрос среди руководителей компаний и начальников отделов в возрасте 25-55 лет. Испытуемым предлагалось ответить на вопрос, как они относятся к романам на работе, сообщает VSE42.Ru. В опросе участвовали 1 985 человек.
Выяснилось, что 18% российских работодателей недовольны возникновением романов на работе. Также 68% относятся к ним нейтрально, еще 14% — положительно. Однако 46% опрошенных считают, что служебные романы негативно отражаются на работе. Руководители компаний считают, что влюбленные коллеги отвлекаются на совместные обеды, постоянно переписываются или даже прикрывают друг друга.