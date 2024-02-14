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Стартовал всероссийский опрос «Скажи Слуцкому правду!»

Стартовал всероссийский опрос «Скажи Слуцкому правду!»

14 февраля 2024, 09:52
Фото: 1MI
Всероссийский опрос граждан России «Скажи Слуцкому правду!» набирает обороты. Какие триггерные точки обнаружило анкетирование населения? Какие выводы могут сделать власти на местах? Разбираемся.

Проект был запущен с подачи руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Леонида Слуцкого. Официально он стартовал в середине января этого года, когда волонтеры в десятках автобусах со знаками партийной принадлежности как мобильные приемные выехали по регионам страны, чтобы добраться до самых ее дальних уголков и выяснить, какие насущные проблемы волнуют россиян.

«Анкетирование дало свои первые результаты. Три основные озабоченности, которые идут ко мне от людей: цены, дороги, медицина. Эти вопросы становятся ключевыми. Продолжаем общаться с людьми, а опрос „Скажи Слуцкому правду!“ продолжится. Мы будем применять опрос как важнейший инструмент работы с людьми, как прямую связь с ними, прямую связь с теми, кто на земле, кому сложно, кто испытывает проблемы и несёт их к Председателю ЛДПР. Активно работаем и с вопросами, и с конкретными проблемами», — сказал руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий, подводя первые итоги Всероссийского опроса граждан.

В ходе опроса выяснилось, что людей волнуют не только остросоциальные вопросы, такие как небольшие зарплаты или проблемы с управляющими компаниями в сфере ЖКХ, но и качество управления городских и муниципальных властей. Опрошенные говорят, что все локальные вопросы можно решить на месте, если ими займутся люди, которых избрал сам народ.

«Речь идет о том, что так называемые эффективные сити-менеджеры лишь красиво отчитываются перед своим начальством, а люди здесь на втором месте. Люди, которые избраны на высокие посты мэров городов, должны отвечать перед народом. Уверен, что этот проект будет в ближайшее время принят. Будем над этим работать», — сказал руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий.

Всероссийский опрос граждан продолжится до 17 марта во всех регионах. В проекте участвуют все активисты ЛДПР и волонтеры, а также работают региональные отделения партии. В пояснительной записке к новому законопроекту говорится, что он призван закрепить на федеральном уровне право народа выбирать мэров городов и глав муниципальных районов.

«Время работает на ЛДПР», — говорил когда-то Жириновский. «Мы доходим до каждого человека, до каждой семьи», — говорит руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Слуцкий. Какие новые законопроекты партии будут вынесены на суд правительства, узнаем из итогов Всероссийского опроса граждан. Время покажет.

#Политика
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