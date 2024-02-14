Стартовал всероссийский опрос «Скажи Слуцкому правду!»

«Анкетирование дало свои первые результаты. Три основные озабоченности, которые идут ко мне от людей: цены, дороги, медицина. Эти вопросы становятся ключевыми. Продолжаем общаться с людьми, а опрос „Скажи Слуцкому правду!“ продолжится. Мы будем применять опрос как важнейший инструмент работы с людьми, как прямую связь с ними, прямую связь с теми, кто на земле, кому сложно, кто испытывает проблемы и несёт их к Председателю ЛДПР. Активно работаем и с вопросами, и с конкретными проблемами», — сказал руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий, подводя первые итоги Всероссийского опроса граждан.