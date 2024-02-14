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Суд Франции скорректировал приговор экс-президенту Саркози

14 февраля 2024, 17:34
Приговор экс-президенту Франции Николя Саркози был изменен апелляционным судом. Он все еще должен отбыть один год тюремного заключения, но условно — шесть месяцев он проведет на свободе.

Эта судебная мера связана с делом о превышении расходов на предвыборную кампанию в 2012 году, пишет 360tv.ru.

Согласно обвинению, Саркози потратил почти 43 миллиона евро на свою кампанию, превысив разрешенные 22,5 миллиона. Деньги были скрыты при помощи двойных счетов. Пресса назвала этот процесс «Бигмалион».

Оригинальный приговор был вынесен судом Парижа в сентябре 2021 года. Тогда политика разрешили находиться под домашним арестом с электронным браслетом.

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