Суд Франции скорректировал приговор экс-президенту Саркози

Posted Сегодня, 17:34
Published Сегодня, 17:34
Modified Сегодня, 17:35
Updated Сегодня, 17:35
Эта судебная мера связана с делом о превышении расходов на предвыборную кампанию в 2012 году, пишет 360tv.ru.
Согласно обвинению, Саркози потратил почти 43 миллиона евро на свою кампанию, превысив разрешенные 22,5 миллиона. Деньги были скрыты при помощи двойных счетов. Пресса назвала этот процесс «Бигмалион».
Оригинальный приговор был вынесен судом Парижа в сентябре 2021 года. Тогда политика разрешили находиться под домашним арестом с электронным браслетом.