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Published Сегодня, 06:05

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Updated Сегодня, 06:07

Суд Перми запретил парку Горького регистрировать сделки с недвижимостью

Суд Перми запретил парку Горького регистрировать сделки с недвижимостью

14 февраля 2024, 06:05
Фото: properm.ru
Арбитражный суд Перми удовлетворил ходатайство администрации Свердловского района.

Арбитражный суд Перми наложил обеспечительные меры на шесть зданий в парке Горького в рамках иска администрации Свердловского района. Речь идет о шести объектах на территории парка Горького, в том числе ресторанах Casa Mia и «Халва». Информацию об этом сообщил «Ъ-Прикамье».

Судебный орган власти удовлетворил ходатайство муниципалитета о запрете Росреестру регистрировать сделки со зданиями на время рассмотрения заявления. Истец требует признать здания самовольными постройками, снести их и взыскать судебную неустойку. По одной из версий, возможной целью исков является намерение передать территорию парка новому арендатору.

Сейчас компанию ПКиО контролирует Рашид Габдуллин. Ему принадлежит 76% долей в ООО «ЦПР». Ранее сообщалось, что стоимость аренды в 2023 году существенно возросла, составив 12-14 млн рублей за год. В предыдущие годы арендная плата составляла 3-4 млн рублей. Срок аренды заканчивается в 2029 году, а занимает территорию парка компания с 2001 года.

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