Суд Перми запретил парку Горького регистрировать сделки с недвижимостью

Сейчас компанию ПКиО контролирует Рашид Габдуллин. Ему принадлежит 76% долей в ООО «ЦПР». Ранее сообщалось, что стоимость аренды в 2023 году существенно возросла, составив 12-14 млн рублей за год. В предыдущие годы арендная плата составляла 3-4 млн рублей. Срок аренды заканчивается в 2029 году, а занимает территорию парка компания с 2001 года.