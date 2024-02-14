Свыше четырех тысяч деревьев украсили магистрали в Москве

Posted Сегодня, 17:49
Published Сегодня, 17:49
Modified Сегодня, 17:53
Updated Сегодня, 17:53
Заместитель мэра Петр Бирюков подчеркнул, что озеленение общественных пространств и создание благоприятной среды для жизни являются очень важными задачами. В прошлом году было проведено высадка деревьев и кустарников вдоль 12 главных магистралей Москвы, пишет 360tv.ru.
Организация зеленых насаждений вдоль дорог имеет несколько целей. Во-первых, растения очищают воздух и защищают от шума и пыли. Во-вторых, они создают тень и прохладу в жаркие дни. Кроме того, выбор растений осуществляется с учетом адаптации к условиям города и создания гармонии в окружающем пространстве. В прошлом году были высажены такие виды, как липы, клены, вязы и декоративные яблони. Особенно много лип было высажено — более 2,5 тысячи деревьев.