Свыше четырех тысяч деревьев украсили магистрали в Москве

Организация зеленых насаждений вдоль дорог имеет несколько целей. Во-первых, растения очищают воздух и защищают от шума и пыли. Во-вторых, они создают тень и прохладу в жаркие дни. Кроме того, выбор растений осуществляется с учетом адаптации к условиям города и создания гармонии в окружающем пространстве. В прошлом году были высажены такие виды, как липы, клены, вязы и декоративные яблони. Особенно много лип было высажено — более 2,5 тысячи деревьев.