Трассу М-8 в Пушкино расширят к концу 2026 года

В Пушкинском округе планируется провести реконструкцию трассы М-8 на участке от 35-го до 45-го километра. Сейчас дорога не справляется с большим потоком автомобилей, интенсивность движения здесь составляет более 80 тысяч машин в день.