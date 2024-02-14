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Трассу М-8 в Пушкино расширят к концу 2026 года

14 февраля 2024, 17:37
В Пушкинском округе планируется провести реконструкцию трассы М-8 на участке от 35-го до 45-го километра. Сейчас дорога не справляется с большим потоком автомобилей, интенсивность движения здесь составляет более 80 тысяч машин в день.

Чтобы решить эту проблему, решили расширить трассу. В результате, в каждую сторону появится от восьми до 12 полос, что значительно улучшит проходимость дороги, пишет 360tv.ru.

В рамках проекта также планируется построить мост через реку Скалбу и создать транспортную развязку на пересечении Ярославского шоссе с улицей Центральной в Пушкино. Эти меры помогут более равномерно распределить поток автомобилей и снизить вероятность возникновения пробок.

Подготовительные работы начнутся уже в текущем квартале. Необходимо будет оформить участок и перестроить коммуникации. Планируется завершить реконструкцию к концу 2026 года.

Выбранный участок трассы является одним из самых загруженных на федеральной дороге, которая соединяет Подмосковье с Москвой, а также северные регионы с центральной частью России.

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