Трассу М-8 в Пушкино расширят к концу 2026 года

Posted Сегодня, 17:37
Published Сегодня, 17:37
Modified Сегодня, 17:38
Updated Сегодня, 17:38
Чтобы решить эту проблему, решили расширить трассу. В результате, в каждую сторону появится от восьми до 12 полос, что значительно улучшит проходимость дороги, пишет 360tv.ru.
В рамках проекта также планируется построить мост через реку Скалбу и создать транспортную развязку на пересечении Ярославского шоссе с улицей Центральной в Пушкино. Эти меры помогут более равномерно распределить поток автомобилей и снизить вероятность возникновения пробок.
Подготовительные работы начнутся уже в текущем квартале. Необходимо будет оформить участок и перестроить коммуникации. Планируется завершить реконструкцию к концу 2026 года.
Выбранный участок трассы является одним из самых загруженных на федеральной дороге, которая соединяет Подмосковье с Москвой, а также северные регионы с центральной частью России.