Цены на машины завышены в 2,5 раза в России? Эксперты поясняют

«Судьба вторичного рынка авто в России, по мнению экспертов Автокода, пока не особо радужная. По той же причине, что и раньше — сохраняется дефицит автомобилей. Единственное, что радует, по нашим наблюдениям, что не сильно упала покупательская способность. А это значит, что цены продолжат расти. Мы прогнозируем заметный весенний рост — около 10%. Но это стандартная история весной», — рассказал собеседник.