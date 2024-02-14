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Published Сегодня, 16:25

Modified Сегодня, 16:27

Updated Сегодня, 16:27

Цены на машины завышены в 2,5 раза в России? Эксперты поясняют

Цены на машины завышены в 2,5 раза в России? Эксперты поясняют

14 февраля 2024, 16:25
Фото: Изображение Midjourney
На российском рынке практически нет недорогих машин

Почему стоимость автомобилей на российском вторичном рынке завышена. Что ждать от цен в будущем. Обо всем этом рассказал Newia эксперт сервиса «Автокод», профессиональный автоподборщик и блогер Игорь Шагапов.

По словам эксперта, те автомобили, которые мы видим на вторичке, должны стоить сейчас в два раза дешевле. Рост цен связан со спросом. Люди покупают и будут покупать. А значит и цены сохранятся.

Также играет роль то, что дешевых авто (ценой до миллиона-полутора миллионов рублей) сейчас на рынке очень мало. Те единицы, которые попадают к «перекупам» и салонам мы продолжаем покупать по завышенной стоимости. Хотя люди, скорее всего, продавали их по нормальной цене.

«Судьба вторичного рынка авто в России, по мнению экспертов Автокода, пока не особо радужная. По той же причине, что и раньше — сохраняется дефицит автомобилей. Единственное, что радует, по нашим наблюдениям, что не сильно упала покупательская способность. А это значит, что цены продолжат расти. Мы прогнозируем заметный весенний рост — около 10%. Но это стандартная история весной», — рассказал собеседник.

Он добавил, что сильнее всего подорожает массовый сегмент. Премиальный сегмент авто традиционно дорожает меньше.

#Экономика#Автомобили#Авторынок
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