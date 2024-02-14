В «Азоте» завершился монтаж подогревателя азотной кислоты

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
В филиале «Азот» АО «ОХК „Уралхим“ в цехе №3 — водоустойчивой аммиачной селитры установлен подогреватель азотной кислоты. Стоимость проведения работ составила около 14 млн рублей.
Новый прибор предназначен для подогрева азотной кислоты перед подачей в аппарат использования тепла нейтрализации (ИТН), чтобы реакция проходила более полно, без гидравлических ударов. В аппарате получается раствор, который в дальнейшем упаривается и гранулируется.
Сергей Кылосов, начальник цеха №3 — водоустойчивой аммиачной селитры филиала «Азот» АО «ОХК „Уралхим“:
«Азотная кислота используется в реакции нейтрализации аммиака и азотной кислоты с образованием раствора аммиачной селитры. Это основная реакция в производстве этого продукта. Подогреватель при этом играет важную роль. Он дает возможность работать на плановых нагрузках».