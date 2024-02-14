В «Азоте» завершился монтаж подогревателя азотной кислоты

Новый прибор предназначен для подогрева азотной кислоты перед подачей в аппарат использования тепла нейтрализации (ИТН), чтобы реакция проходила более полно, без гидравлических ударов. В аппарате получается раствор, который в дальнейшем упаривается и гранулируется.