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Published Сегодня, 10:25

Modified Сегодня, 10:27

Updated Сегодня, 10:27

В «Азоте» завершился монтаж подогревателя азотной кислоты

В «Азоте» завершился монтаж подогревателя азотной кислоты

14 февраля 2024, 10:25
Фото: пресс-служба компании
Рассказываем, зачем нужен подогреватель.

В филиале «Азот» АО «ОХК „Уралхим“ в цехе №3 — водоустойчивой аммиачной селитры установлен подогреватель азотной кислоты. Стоимость проведения работ составила около 14 млн рублей.

Новый прибор предназначен для подогрева азотной кислоты перед подачей в аппарат использования тепла нейтрализации (ИТН), чтобы реакция проходила более полно, без гидравлических ударов. В аппарате получается раствор, который в дальнейшем упаривается и гранулируется.

Сергей Кылосов, начальник цеха №3 — водоустойчивой аммиачной селитры филиала «Азот» АО «ОХК „Уралхим“:

«Азотная кислота используется в реакции нейтрализации аммиака и азотной кислоты с образованием раствора аммиачной селитры. Это основная реакция в производстве этого продукта. Подогреватель при этом играет важную роль. Он дает возможность работать на плановых нагрузках».
Фото: пресс-служба компании
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