В Голливуде худеют при помощи инъекций препарата для диабетиков

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
На церемонии «Грэмми» отметили, что у Ланы Дель Рей и Кристины Агилеры раньше были более пышные фигуры. Их похудение дало повод для обсуждения звёздных диет, пишет newia.ru.
Считается, что первым о применении препарата не для лечения диабета, а для похудения рассказал Илон Маск. После этого пользователи обратили внимание на резкое похудение Ким Кардашьян, но она не подтвердила применение лекарства.
При этом отмечается, что у препарата есть и другие побочные эффекты, среди которых проблемы с печенью, почками, а также со щитовидной железой. В то же время лекарство подавляет аппетит и увеличивает расход калорий.
Детский эндокринолог Оксана Михалева рассказала, что такие препараты содержат пептид, снижающий сахар в крови после приёма пищи. Именно поэтому он применяется для лечения диабетиков.