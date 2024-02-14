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Updated Сегодня, 10:46

В Голливуде худеют при помощи инъекций препарата для диабетиков

В Голливуде худеют при помощи инъекций препарата для диабетиков

14 февраля 2024, 10:46
Фото: Изображение Midjourney
В Голливуде осваивают новый метод похудения — при помощи инъекций препарата для страдающих диабетом, одним из побочных эффектов применения которого является сброс веса.

На церемонии «Грэмми» отметили, что у Ланы Дель Рей и Кристины Агилеры раньше были более пышные фигуры. Их похудение дало повод для обсуждения звёздных диет, пишет newia.ru.

Считается, что первым о применении препарата не для лечения диабета, а для похудения рассказал Илон Маск. После этого пользователи обратили внимание на резкое похудение Ким Кардашьян, но она не подтвердила применение лекарства.

При этом отмечается, что у препарата есть и другие побочные эффекты, среди которых проблемы с печенью, почками, а также со щитовидной железой. В то же время лекарство подавляет аппетит и увеличивает расход калорий.

Детский эндокринолог Оксана Михалева рассказала, что такие препараты содержат пептид, снижающий сахар в крови после приёма пищи. Именно поэтому он применяется для лечения диабетиков.

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