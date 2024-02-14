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Published Сегодня, 04:51

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Updated Сегодня, 04:53

В ходе СВО в конце января погиб житель Горнозаводского округа

В ходе СВО в конце января погиб житель Горнозаводского округа

14 февраля 2024, 04:51
Фото: ВКонтакте/Вадим Лумпов
Андрей Пушкарёв служил в звании рядового.

Житель Горнозаводского округа Андрей Пушкарёв погиб в ходе СВО. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил глава муниципалитета Вадим Лумпов.

По словам главы округа, Андрей заключил контракт о прохождении военной службы. 24 января этого года он погиб. Служил Андрей Пушкарёв в звании рядового. Подробностей гибели земляка Лумпов не сообщает.

О дате и месте прощания глава округа обещает сообщить дополнительно.

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#Военная операция на Украине#Погиб#Сво#Горнозаводск
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