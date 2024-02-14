В ходе СВО в конце января погиб житель Горнозаводского округа

Posted Сегодня, 04:51
Published Сегодня, 04:51
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Updated Сегодня, 04:53
Житель Горнозаводского округа Андрей Пушкарёв погиб в ходе СВО. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил глава муниципалитета Вадим Лумпов.
По словам главы округа, Андрей заключил контракт о прохождении военной службы. 24 января этого года он погиб. Служил Андрей Пушкарёв в звании рядового. Подробностей гибели земляка Лумпов не сообщает.
О дате и месте прощания глава округа обещает сообщить дополнительно.