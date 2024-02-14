В Кунгуре этим летом пройдет рок-фестиваль на авиационную тематику «Небеска»

Федерация воздухоплавания Пермского края была одним из организаторов фестиваля «Небесная ярмарка» на протяжении всего его существования. Однако в 2023 году фестиваль сменил свое название на «ПроНебо» и место проведения, а бренд «Небесная ярмарка» теперь принадлежит администрации Кунгурского муниципального округа. Когда именно и где в этом году будет проходить фестиваль «ПроНебо», пока неизвестно, сообщает издание.