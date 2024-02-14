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Published Сегодня, 05:13

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Updated Сегодня, 05:15

В Кунгуре этим летом пройдет рок-фестиваль на авиационную тематику «Небеска»

В Кунгуре этим летом пройдет рок-фестиваль на авиационную тематику «Небеска»

14 февраля 2024, 05:13
Фото: properm.ru
Также анонсированы Чемпионат ПФО по воздухоплавательному спорту и арт-фестиваль.
Сюжет
Кунгур

Федерация воздухоплавания Пермского края анонсировала фестивальные события, запланированные на это лето. Подробности сообщает ИА «Текст».

На 26–27 июля запланирован фестиваль рок-музыки под открытым небом «Небеска». Он пройдет вблизи Кунгура на аэродроме Мыльники. Организаторы обещают, что на фестивале выступят лучшие коллективы Пермского края и России. Зрители могут разместиться в палаточном городке.

Мероприятие, по словам руководства Федерации, никакого отношения к полетам воздушных шаров не имеет. «Это рок-фестиваль с уклоном на авиационную тему: полеты, небо, свободные люди», — говорят организаторы.

25-28 июля в селе Посад Кишертского округа пройдет Чемпионат ПФО по воздухоплавательному спорту.

27-28 июля запланировано проведение арт-фестиваля «Дыхание ветра» в деревне Пеньки, Кишертского округа, на котором традиционно проходят полеты тепловых аэростатов.

Федерация воздухоплавания Пермского края была одним из организаторов фестиваля «Небесная ярмарка» на протяжении всего его существования. Однако в 2023 году фестиваль сменил свое название на «ПроНебо» и место проведения, а бренд «Небесная ярмарка» теперь принадлежит администрации Кунгурского муниципального округа. Когда именно и где в этом году будет проходить фестиваль «ПроНебо», пока неизвестно, сообщает издание.

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#Общество#Небесная ярмарка#Кунгур#Кишерть#Воздухоплавание
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