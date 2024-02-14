На Международной космической станции проведут эксперимент школьницы из Перми

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
На Международной космической станции (МКС) проведут эксперимент 15-летней школьницы из Пермского края. Алена Варлашова учится в школе №93 «Фотоника». В сентябре 2023 года она общалась с президентом РФ Владимиром Путиным, школьница рассказывала ему о научных достижениях.
Telegram-канал, посвященный юбилею Перми, отмечает, что в 2022 году школьница стала финалисткой всероссийского конкурса юных инженеров-исследователей «Спутник». Она выступала с темой о получении высокоэффективных штаммов микроорганизмов Rhodococcus для биодеградации (разрушения) нефти и нефтепродуктов на борту МКС. Пермячка попала в пятерку победителей.
В ближайшее время на МКС проведут эксперимент, чтобы подтвердить ее идею о бактериях, которые могут справиться с нефтяными загрязнениями. Готовится контейнер, а также электроника для доставки бактерий на борт.
В работе школьнице помогали технопарк «Кванториум», ПНИПУ и Самарский университет им. Королева.