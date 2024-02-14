В Перми из-за утечки на водоводе «НОВОГОР» застрял мусоровоз

Вчера, утром 13 февраля, в микрорайоне Юбилейный Перми застрял мусоровоз. Об этом сообщила читательница Properm.ru. На фотографии видно, что служебный автомобиль не может выбраться из завалов мокрого снега на дороге. Инцидент произошел на улице Суздальская.