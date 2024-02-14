В Перми из-за утечки на водоводе «НОВОГОР» застрял мусоровоз

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:14
Updated Сегодня, 08:14
Вчера, утром 13 февраля, в микрорайоне Юбилейный Перми застрял мусоровоз. Об этом сообщила читательница Properm.ru. На фотографии видно, что служебный автомобиль не может выбраться из завалов мокрого снега на дороге. Инцидент произошел на улице Суздальская.
В мэрии корреспонденту Properm.ru рассказали, что автомобиль забуксовал в луже. Выяснилось, что утечка произошла на водоводе компании коммунального комплекса.
«Администрация Свердловского района направила требование в ООО „НОВОГОР-Прикамье“ о принятии мер по устранению последствий утечки и приведению дорожного полотна в нормативное состояние», — сообщает пресс-служба ведомства.