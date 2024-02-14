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В Перми из-за утечки на водоводе «НОВОГОР» застрял мусоровоз

В Перми из-за утечки на водоводе «НОВОГОР» застрял мусоровоз

14 февраля 2024, 08:12
Фото: properm.ru
Инцидент произошел утром 13 февраля на улице Суздальская.

Вчера, утром 13 февраля, в микрорайоне Юбилейный Перми застрял мусоровоз. Об этом сообщила читательница Properm.ru. На фотографии видно, что служебный автомобиль не может выбраться из завалов мокрого снега на дороге. Инцидент произошел на улице Суздальская.

Место происшествияМесто происшествия
Место происшествия
Фото: Скриншот карты читательницы Properm.ru

В мэрии корреспонденту Properm.ru рассказали, что автомобиль забуксовал в луже. Выяснилось, что утечка произошла на водоводе компании коммунального комплекса.

«Администрация Свердловского района направила требование в ООО „НОВОГОР-Прикамье“ о принятии мер по устранению последствий утечки и приведению дорожного полотна в нормативное состояние», — сообщает пресс-служба ведомства.

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#Происшествия#Пермь#Новогор#Мусоровоз#Водовод#Улица Суздальская
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