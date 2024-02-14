В Перми на год перекроют путепровод над Транссибом по улице Карпинского

Начало реконструкции запланировано на первое полугодие 2024 года, точные даты пока неизвестны. В планах властей расширить улицы Карпинского и Столбовую, а также сам путепровод. «После реконструкции там будет по три полосы движения автотранспорта в каждом направлении, между ними разместят трамвайные пути. Путепровод таким образом расширят втрое», — сообщили в Минтрансе Прикамья.