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В Перми до 2025 года перекроют мост в Индустриальный район города

В Перми на год перекроют путепровод над Транссибом по улице Карпинского

14 февраля 2024, 09:31

В Перми до 2025 года перекроют мост в Индустриальный район города

В связи с реконструкцией моста на улице Карпинского изменится схема движения городского транспорта.

В Перми планируется перекрыть путепровод над Транссибирской магистралью на улице Карпинского. Прекращение движения транспорта в Индустриальном районе связано с восстановлением моста над железнодорожными путями, сообщает 59.RU.

Начало реконструкции запланировано на первое полугодие 2024 года, точные даты пока неизвестны. В планах властей расширить улицы Карпинского и Столбовую, а также сам путепровод. «После реконструкции там будет по три полосы движения автотранспорта в каждом направлении, между ними разместят трамвайные пути. Путепровод таким образом расширят втрое», — сообщили в Минтрансе Прикамья.

В процессе реконструкции будет полностью демонтирован существующий путепровод и возведен новый. Действия региональных властей и ОАО «РЖД» уже согласованы. В связи с этим, изменится схема движения общественного транспорта. Для жителей Балатово будет запущен компенсационный маршрут, следующий до центра и обратно.

Ранее сообщалось, что с 23 февраля планируется перекрыть движение по шоссе Космонавтов в зоне пересечения со строящимся участком улицы Крисанова, что рядом с путепроводом. Завершение работ и запуск транспорта были назначены на 30 апреля.

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#Пермь#Трамвайные пути#Шоссе космонавтов#Реконструкция#Общественный транспорт#Индустриальный район#Балатово#Карпинского#Движение транспорта#Транссибирская магистраль#Минтранс Прикамья#Путепровод#Расширение улиц#ОАО РЖД#Изменение схемы движения#Компенсационный маршрут#Участок улицы Крисанова
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