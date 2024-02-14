В Перми на год перекроют путепровод над Транссибом по улице Карпинского

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
В Перми планируется перекрыть путепровод над Транссибирской магистралью на улице Карпинского. Прекращение движения транспорта в Индустриальном районе связано с восстановлением моста над железнодорожными путями, сообщает 59.RU.
Начало реконструкции запланировано на первое полугодие 2024 года, точные даты пока неизвестны. В планах властей расширить улицы Карпинского и Столбовую, а также сам путепровод. «После реконструкции там будет по три полосы движения автотранспорта в каждом направлении, между ними разместят трамвайные пути. Путепровод таким образом расширят втрое», — сообщили в Минтрансе Прикамья.
В процессе реконструкции будет полностью демонтирован существующий путепровод и возведен новый. Действия региональных властей и ОАО «РЖД» уже согласованы. В связи с этим, изменится схема движения общественного транспорта. Для жителей Балатово будет запущен компенсационный маршрут, следующий до центра и обратно.
Ранее сообщалось, что с 23 февраля планируется перекрыть движение по шоссе Космонавтов в зоне пересечения со строящимся участком улицы Крисанова, что рядом с путепроводом. Завершение работ и запуск транспорта были назначены на 30 апреля.