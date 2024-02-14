В Перми расходы на уборку улиц могут увеличить на 718 миллионов в этом году

Также увеличение расходов необходимо, чтобы улучшить качество ремонтных работ и увеличить их площадь. Контракты, которые действуют сейчас, были заключены в 2019 году, стоимость работ, расходных материалов, топлива для техники значительно выросла за это время: стоимость тонны битума выросла за 5 лет на 150%, ремонта квадратного метра дороги асфальтобетоном — на 210%, отсыпка щебнем за «квадрат» — на 95%. В действующих условиях подрядчики не могут обеспечить необходимый городу объем без индексации стоимости этих работ и средств в контрактах. Также средняя зарплата дорожного рабочего в час за это время выросла на 90% относительно тех норм, что были заложены в контрактах 2019 года, отмечают в администрации.