В Перми расходы на уборку улиц могут увеличить на 718 миллионов в этом году

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
Власти Перми могут увеличить расходы на содержание улиц на этот и ближайшие два года. Об этом сообщают в администрации Перми.
На рассмотрение депутатов гордумы внесены предложения по изменениям в бюджет на 2024–2026 годы. Допфинансирование в размере 718 млн рублей запланировано на содержание и ремонт автомобильных дорог в этом году. В плановом периоде 2025–2026 годов — 849 млн рублей ежегодно.
В случае принятия поправок в бюджет депутатами гордумы, в этом году на текущее содержание дорог будет суммарно направлено 1,328 миллионов рублей, а в 2025 и 2026 году — почти по 3 млрд рублей.
Благодаря этому подрядчики смогут увеличить площадь вывоза снега с внутридворовых проездов, количество обработок реагентами дорог всех категорий — в том числе частного сектора, который ранее не обрабатывался. Часть средств будет направлена на качественное улучшение летнего содержания.
Дополнительный бюджет позволит более чем в два раза увеличить площадь вывоза снега с внутриквартальных проездов.
Также увеличение расходов необходимо, чтобы улучшить качество ремонтных работ и увеличить их площадь. Контракты, которые действуют сейчас, были заключены в 2019 году, стоимость работ, расходных материалов, топлива для техники значительно выросла за это время: стоимость тонны битума выросла за 5 лет на 150%, ремонта квадратного метра дороги асфальтобетоном — на 210%, отсыпка щебнем за «квадрат» — на 95%. В действующих условиях подрядчики не могут обеспечить необходимый городу объем без индексации стоимости этих работ и средств в контрактах. Также средняя зарплата дорожного рабочего в час за это время выросла на 90% относительно тех норм, что были заложены в контрактах 2019 года, отмечают в администрации.